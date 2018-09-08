"Фа-диез": сердце Курехина

Сергей Курехин (1954-1996) советский и российский музыкант, композитор, актер, киносценарист, автор музыки к фильмам, театрал, мистификатор и гениальный рассказчик. Лидер шумной и яркой группы "Поп-механика", автор музыки для мистического фильма "Господин оформитель" и теории о том, что Ленин — это не более чем гриб. Кидающийся в крайности, один из первых "национал-большевиков", водивший дружбу с одиозным писателем и сомнительным философом.

Мистика преследовала Курехина и во время жизни и после смерти. Сегодняшний выпуск передачи "Фа-диез" рассказывает о жизни, творчестве и смерти Сергея Курехина.

Ведущий: Сергей Цуркану.