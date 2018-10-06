"Фа-диез": Монеточка и Гречка – "молодая шпана", или конец русского рока

Русский рок находится в кризисе уже 20 лет. Конец прошлого века стал временем начала конца массового интереса к безумно популярным еще недавно группам. Рожденный перестройкой, русский рок взлетел на немыслимые высоты вместе с Виктором Цоем, Егором Летовым, Александром Башлачевым, Федором Чистяковым, и еще с сотней "героев вчерашних дней". Взлетел и медленно падал. Кто-то заговорил о том, что это конец, что сейчас время электронщиков, попсы и рэпа, а кто-то упорно и наивно, до сих пор ждет ту самую "молодую шпану", о которой пел Борис Гребенщиков, и которая должна новой порослью свободы и веселья заполнить собой духовное и культурное пространство.

Сегодняшний выпуск передачи "Фа-диез" рассказывает о быстро ставших популярными очень молодых рок-певицах — Монеточке (Елизавете Гырдымове) и Гречке (Анастасии Ивановой). Кто они — "новое вино" в старых мехах, или постмодерн на костях рок-героев? Решать вам, дорогие радиослушатели.

Ведущий Сергей Цуркану.