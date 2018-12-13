Тяжелый рок в Молдове: как в стране "куют" металл

Sarcoma, Zombie Attack, Axident, Utopia и многие другие молдавские рок-группы пользовались большой популярностью в конце 80-х, середине 90-х и начале "нулевых". В Кишиневе и других городах Молдовы существовало сообщество любителей тяжелой музыки, в которое входили не только подростки, но и достаточно зрелые люди. Музыканты в достаточно сложное время умудрялись приобретать инструменты, репетировать и выступать. В городах проводились фестивали, а в залах не было свободных мест.

О том, как это было в прошлом, что происходит в настоящем, а также о группе Busola, беседовали с ее лидером Октавианом Касьяном авторы и ведущие передачи "Фа-диез" на Sputnik Молдова Сергей Цуркану и Валерий Балан.

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