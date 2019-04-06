"Фа-диез": как рокеры пели о перемещениях в транспорте и пространстве

Все, что нужно было узнать об общественном транспорте, но боялись об этом спрашивать, спели и сыграли культовые молдавские и зарубежные рок-музыканты.

В этом выпуске передачи вы узнаете, почему молдавские рок-музыканты столь трепетно относятся к троллейбусам, когда именно уехал летовский "хороший автобус", почему поезд так и не добрался до Малой землю.

Как британские панки изнывали в поезде от романтики, что именно понял Игги Поп в советском поезде, путешествуя из Владивостока в Москву. А еще авторы и ведущие передачи "Фа-диез" Сергей Цуркану и Валерий Балан рассказали о проблемах, с которыми часто сталкиваются пассажиры троллейбусов и автобусов в Кишиневе. Пожалуй, не только здесь.

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