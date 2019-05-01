Группы одного хита, или Кто из музыкантов способен создать шедевр на века

В этом выпуске "Фа-диез" ведущие вспоминают группы и исполнителей, которые прославились за всю свою творческую карьеру одной или двумя композициями.

Любой музыкант в глубине души мечтает придумать "хит на века". Например, такой, как "В лесу родилась елочка". Ну, или как Yesterday. А может быть, даже и как Smoke on the Water.

У одних получается написать много хорошей музыки, но они почему-то остаются в тени, а кого-то слушатели возносят на пьедестал из-за одной песни. Конечно, творческим людям бывает обидно. Особенно, если они выпустили дюжину альбомов, записали сотню-другую композиций, а "выстрелила" далеко не та самая "В лесу родилась елочка", как им казалось. Группы "одного хита" - в этом выпуске "Фа-диез". Слушаем и всопминаем юность, детство и другие свои лучшие годы.

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