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© Photo: ESA/Hubble & NASA, F. Ferraro et al.

"Фа-диез": Александр Синицын или жизнь Звездочета

Фа-Диез
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История творчества поэта, музыканта и мистика, жизнь которого была неразрывно связана с небом и звездами.

В знаменитом перестроечном фильме "АССА" звучит песня "ВВС", которая стала одной из визитных карточек этой ленты. Удивительно, но далеко не все знают, кто автор и исполнитель песни, а это Александр Синицын.

"Исследуя язык, я производил с ним всевозможные эксперименты, – говорил Синицын – Для меня было крайне важно соединить между собой несоединимое: людей, состояния, эпохи". 

Самые известные проекты, созданные Александром Синицыным, это "Отряд имени Валерия Чкалова" и "Союз композиторов". Синицын был не только музыкантом и поэтом, но и талантливым художником, фотографом, кинооператором, владел французским и санскритом, был астрологом и всегда разбирался в звездах. Он часто предсказывал судьбу друзьям и никогда не ошибался. Ошибся он только, предсказав собственную смерть – ровно на год, Александра Синицына не стало в 2010 году.

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