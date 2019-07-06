Високосный год для Ильи Калинникова

25 июня 2019 года умер бессменный лидер группы "Високосный год" Илья Калинников. Он вырос в подмосковном городе Фрязино и так и не попал в музыкальную школу – педагоги считали, что у Ильи отсутствует музыкальный слух.

Группа "Високосный год" записала всего лишь один альбом – "Который возвращается", он стал сверхпопулярным и звучал на всех известных и не очень радиостанциях.

Побывала группа и на "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой, что также прибавило им славы.

Илья Калинников был закрытым и даже замкнутым человеком и говорил в немногочисленных интервью не о себе, а о музыке. Есть примета, что високосный год приносит несчастья – для Калинникова таким годом стал 2019. Передача посвящается его памяти.

Ведущий Сергей Цуркану.