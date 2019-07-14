Хора в стиле "трэш": как молдавские фанаты зажигали на концерте Slayer - видео

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik, Иван Бурзум. Хора в стиле "трэш": молдавские поклонники тяжелого рока не могли пропустить последние гастроли легендарной американской группы Slayer.

На днях музыканты выступили в Бухаресте, исполнив в общей сложности 30 композиций, включая самые известные, такие как Raining blood, Payback, Angel of Death.

В социальных сетях опубликовано видео, на котором запечатлено, как группа молдавских поклонников "зажигала" у сцены, кружась в хороводе.

Группа Slayer была основана в начале 80-х гитаристами Джеффом Ханнеманом и Керри Кингом, к ним присоединился бас-гитарист Том Арайя и барабанщик Дэйв Ломбардо. Группа возглавила музыкальное движение американского "трэш" после выпуска в 1986 году своего альбома "Reign in Blood", который считается лучшим достижением коллектива и "классикой жанра". Вместе с группами Metallica, Megadeth и Anthrax Slayer входит в "большую четверку трэш-метала".

Коллектив объявил о прощальном туре год назад. Он завершится в конце 2019 года.

"Хора" – национальный молдавский танец. Участники собираются в круг и обнимают друг друга за плечи. Люди движутся вокруг центра (обычно по часовой стрелке), а каждый танцор исполняет серию из трех шагов вперед и одного шага назад.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK