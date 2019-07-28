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© Sputnik / Alexey Kudenko

"Леваки" в рок-музыке на примере группы "Boikot"

Фа-Диез
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Музыканты редко бывают аполитичными, и их творчество порой является отражением их взглядов.

Рок-музыка всегда казалась старшему поколению явлением малопонятным, опасным и чужеродным. В "тлетворном влиянии" идеологических противников музыкантов обвиняли не только в СССР, но и в США и Британии. И "Битлз", и даже "Секс Пистолз" консервативные личности называли "коммунистическими агентами".

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Стоит отметить, что музыка действительно редко бывает аполитичной – чем ярче звезда, тем мощнее ее "идейные лучи". Есть анархисты от рок-музыки, есть коммунисты, есть и фашисты. Испанская группа "Boikot" – это пример идеологически левого коллектива, который уже более 30 лет черпает свои идеи в партизанской войне с фашистами и вдохновляется борьбой трудящихся за свои права.

О "левой" рок-музыке, о том, можно ли быть аполитичным музыкантом, о том, с чем связаны симпатии многих рок-музыкантов к социализму и даже коммунизму, в этом выпуске передачи "Фа-диез" беседуют ведущие Сергей Цуркану и Валерий Балан.

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Теги:
левые, коммунизм, рок-н-ролл, рок-музыкант, рок-музыка


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