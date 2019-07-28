"Леваки" в рок-музыке на примере группы "Boikot"

Рок-музыка всегда казалась старшему поколению явлением малопонятным, опасным и чужеродным. В "тлетворном влиянии" идеологических противников музыкантов обвиняли не только в СССР, но и в США и Британии. И "Битлз", и даже "Секс Пистолз" консервативные личности называли "коммунистическими агентами".

Metallica исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови" - видео>>> © Sputnik / Максим Блинов Женский вокал - тяжелый рок, тяжелая судьба

Стоит отметить, что музыка действительно редко бывает аполитичной – чем ярче звезда, тем мощнее ее "идейные лучи". Есть анархисты от рок-музыки, есть коммунисты, есть и фашисты. Испанская группа "Boikot" – это пример идеологически левого коллектива, который уже более 30 лет черпает свои идеи в партизанской войне с фашистами и вдохновляется борьбой трудящихся за свои права.

О "левой" рок-музыке, о том, можно ли быть аполитичным музыкантом, о том, с чем связаны симпатии многих рок-музыкантов к социализму и даже коммунизму, в этом выпуске передачи "Фа-диез" беседуют ведущие Сергей Цуркану и Валерий Балан.

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK