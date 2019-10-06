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Гитара, иллюстративное фото

Монстры тяжелого рока из Европы выступили в Кишиневе - видео

© Sputnik / Yana Zaharova
Фа-Диез
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Коллектив из Польши Vader представил лучшую обойму своих треков, это - первая экстремальная группа, появившаяся с той стороны "железного занавеса" .

КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Классика Восточноевропейского death metal в молдавской столице: легендарная рок-группа VADER (Польша) дала для кишиневской публики концерт в клубе BandabaR.

Рокеры просверлили уши тяжелой музыкой своим поклонникам. И тем понравилось, судя по ролику, который снял корреспондент Sputnik.

Ад кутежа витал над улицей Михаил Эминеску весь вечер.

Vader представил лучшую обойму своих треков. Среди них и Angels of Steel, Tempest, Send Me Back to Hell и др.

Vader польская дэт/трэш-метал группа, основанная в 1983 году в Ольштыне. На данный момент наряду с Behemoth и Decapitated являются лидерами восточноевропейской экстремальной сцены.

На концерте группы Slayer
© Sputnik / Руслан Кривобок
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Группа была названа в честь персонажа Звёздных войн Дарта Вейдера. Постоянным и бессменным лидером группы был и остается гитарист, а также вокалист Пётр "Питер" Вивчарек.

Влюбившийся в Death>>>

Ранний стиль группы можно охарактеризовать как хэви-метал, а с 1985 года и как трэш-метал.

Vader - первая экстремальная группа, появившаяся с той стороны "железного занавеса" и получившая контракт с западной звукозаписывающей компанией.

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