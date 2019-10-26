Самые странные и загадочные смерти рок-музыкантов

"Клуб-27" – именно так, символично, называют тех рок-музыкантов, кто ушел молодым, на пике своего творческого взлета. Что кажется самым зловещим – порой причина ранней смерти не в алкоголе и наркотиках, что было бы закономерным для тех, кто стал на путь саморазрушения. Иногда смерть звезды становится неразрешимой загадкой – о некоторых до сих пор ходят слухи, что они изменили внешность и живут где-то, да поживают…
Последний полет Александра Башлачева, странная травма Майка Науменко, загадочный уход Курта Кобейна, сомнительная передозировка Сида Вишеса и никем не объясненная смерть Яны Дягилевой – об этом и не только в сегодняшнем выпуске передачи "Фа-диез" говорят ведущие Сергей Цуркану и Валерий Балан.
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