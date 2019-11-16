Песни, запрещенные в СССР, или Настоящая "дискотека 80-х"

Еще 35 лет назад многие популярные и сейчас музыкальные произведения не рекомендовались для публичного прослушивания.

Сложно представить, но многие исполнители, которые и сейчас с триумфом выступают в Москве, Киеве, Минске и даже Кишиневе (к сожалению, редко), еще совсем недавно находились под фактическим эмбарго для публичного прослушивания на дискотеках.

В так называемых "запретительных списках" находилась как рок-музыка, к примеру, Black Sabbath и Kiss, так и откровенные поп-исполнители, вроде немецкой группы Чингисхан.

Логику запрещающих порой понять очень сложно, например, абсолютно неясно чем не угодили Тина Тернер или Хулио Иглесиас.

Однако в сегодняшней передаче "Фа-диез" мы попытаемся это сделать, разумеется, с музыкальной поддержкой.

Вкушаем еще недавно запретный музыкальный плод – плейлист –список запрещенных песен 1985 года.

Ведущий Сергей Цуркану.