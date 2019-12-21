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© Sputnik / Evgenya Novozhenina

Песни, которые слушают наши дети

Фа-Диез
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_fa_diez/20191221/28617524/pesni-kotorye-slushajut-deti.html

Все течет и все меняется – современные дети слушают вовсе не детские песенки, а совсем другую музыку…

"Будьте как дети малые", сказано в Библии. Сегодня мы решили последовать этому мудрому совету и досконально изучить, какую музыку в Молдове (а, скорее всего, не только в ней), слушают современные дети.

Как оказалось, время аудиосказок ушло в прошлое. В школах, на детских площадках и в парках дети напевают современные мелодии, которые, порой, совсем не детские.

В сегодняшней передаче "Фа-диез" не будет рока, угара и прочих панк-безобразий. Ведущие Сергей Цуркану и Валерий Балан разбирались с музыкальными вкусами современных детишек.

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