Что объединяет русских балалаечников и Rammstein - видео

Исполнение Du Riechst So Gut на русских народных инструментах оценили авторы произведения - музыканты Rammstein, само видео набирает в Сети бешеные просмотры.

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн празднует сегодня, 4 января, день рождения. Он родился на территории бывшей Германской Демократической Республики в городе Лейпциге в 1963 году. Родители Тилля - люди творческие. Мать - художница и журналистка, отец - детский поэт.

Детство будущий "кумир миллионов" провел в деревушке Вендиш-Рамбоу, которая находится в Восточной Германии (Шверин).

Отец собрал богатую библиотеку, поэтому с ранних лет Линдеманн-младший познакомился с произведениями Михаила Шолохова, Льва Толстого, особенно нравились Тиллю литературные труды Чингиза Айтматова.

Еще с детства Тилль во время пения слышал от мамы упреки, что, мол, вместо музыкальных звуков о издает только рык. Поэтому, став участником рок-группы, он брал уроки вокала у звезды немецкого оперного театра. Потом приятель предложил Тиллю создать совместный проект. Удивительно, Линдеманн не считал себя талантливым музыкантом. Тексты писал, музыку - тоже. Но воздерживался от лидерства. Хорошо, что друзья переубедили его, иначе не родился бы Rammstein.

В композициях группы часто речь идет о серьезных проблемах, в частности - о жестоком обращении с детьми. Сочетание музыки, текста и драматического действия составляет большую часть в творчестве коллектив. Rammstein превращает свои выступления в перформанс с музыкой, видеоклипами, пиротехникой и другими спецэффектами.

Творчество группы вдохновляет многих зарубежных музыкантов.

Например, в Интернете продолжает набирать просмотры видеоролик с участием российского Шоу-Оркестра "Русский Стиль". Этот коллектив давно прославился своим яркими выступлениями на различных фестивалях.

Музыканты играют на балалайках, контрабасах, пиле, гуслях… Коллектив ломает стереотипы, не только переворачивая образ о привычном звучании традиционных русских инструментов, но и меняя представление о рок-музыке. В репертуаре оркестра, кроме фолк-произведений, классики, есть много хитов мировой эстрады.

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Du Riechst So Gut - известный "боевик" Rammstein (см. клип выше).

Этот ролик даже выложили на свою страничку в Facebook участники немецкого коллектива.

"Надо же, больше струн, чем у метал-группы!" — прокомментировали они этот номер.

Конечно же, талантливые музыканты "процитировали" не только брутальных немцев. В этом "калейдоскопе" звучит и The kids are ain't alright (группа OffSpring), а также "Во поле березка стояла" (русская народная").

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Тилль также пишет стихи. Он — автор сборников стихов "Messer" ("Нож"), "In stillen Nächten" ("В безмолвии ночи"). Также он снялся в восьми фильмах и даже имеет образование пиротехника.

Тилль, до того, как стал музыкантом, был членом сборной ГДР на чемпионате Европы по плаванию среди юниоров. Он должен был выступать на Олимпиаде'80 в Москве, но это ему не удалось. Зато удалось другое. И весьма успешно.

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