10:57 04 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.22
  • USD17.18
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.72
Поиск
Солист Rammstein Тилль Линдеманн представил свою книгу в Москве

Что объединяет русских балалаечников и Rammstein - видео

© Sputnik / Виталий Белоусов
Фа-Диез
Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (459)
22 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/1648/72/16487216.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_fa_diez/20200104/28760346/video-Rammstein-Till-god.html

Исполнение Du Riechst So Gut на русских народных инструментах оценили авторы произведения - музыканты Rammstein, само видео набирает в Сети бешеные просмотры.

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн празднует сегодня, 4 января, день рождения. Он родился на территории бывшей Германской Демократической Республики в городе Лейпциге в 1963 году. Родители Тилля - люди творческие. Мать - художница и журналистка, отец - детский поэт. 

Солист Rammstein Тилль Линдеманн представил свою книгу в Москве
© Sputnik / Виталий Белоусов
СМИ: легендарная группа Rammstein распадается

Детство будущий "кумир миллионов" провел в деревушке Вендиш-Рамбоу, которая находится в Восточной Германии (Шверин).

Отец собрал богатую библиотеку, поэтому с ранних лет Линдеманн-младший познакомился с произведениями Михаила Шолохова, Льва Толстого, особенно нравились Тиллю литературные труды Чингиза Айтматова.

Еще с детства Тилль во время пения слышал от мамы упреки, что, мол, вместо музыкальных звуков  о издает только рык. Поэтому, став участником рок-группы, он брал уроки вокала у звезды немецкого оперного театра. Потом приятель предложил Тиллю создать совместный проект. Удивительно, Линдеманн не считал себя талантливым музыкантом. Тексты писал, музыку - тоже. Но воздерживался от лидерства. Хорошо, что друзья переубедили его, иначе не родился бы Rammstein. 

В композициях группы часто речь идет о серьезных проблемах, в частности - о жестоком обращении с детьми. Сочетание музыки, текста и драматического действия составляет большую часть в творчестве коллектив. Rammstein превращает свои выступления в перформанс с музыкой, видеоклипами, пиротехникой и  другими спецэффектами.

Творчество группы вдохновляет многих зарубежных музыкантов.

Например, в Интернете продолжает набирать просмотры видеоролик с участием российского Шоу-Оркестра "Русский Стиль". Этот коллектив давно прославился своим яркими выступлениями на различных фестивалях.

Музыканты играют на балалайках, контрабасах, пиле, гуслях… Коллектив ломает стереотипы, не только переворачивая образ о привычном звучании традиционных русских инструментов, но и меняя представление о рок-музыке. В репертуаре оркестра, кроме фолк-произведений, классики, есть много хитов мировой эстрады.

Лучшие и красивые молдавские рок- и поп-дуэты>>>

Du Riechst So Gut  - известный "боевик" Rammstein (см. клип выше).

Этот ролик даже выложили на свою страничку в Facebook участники немецкого коллектива.

"Надо же, больше струн, чем у метал-группы!" — прокомментировали они этот номер.

Конечно же, талантливые музыканты "процитировали" не только брутальных немцев. В этом "калейдоскопе" звучит и The kids are ain't alright (группа OffSpring), а также "Во поле березка стояла" (русская народная").

Despacito по-сибирски: хит исполнили на морозе с балалайкой и бубном>>>

Тилль также пишет стихи. Он — автор сборников стихов "Messer" ("Нож"), "In stillen Nächten" ("В безмолвии ночи"). Также он снялся в восьми фильмах и даже имеет образование пиротехника.

Тилль, до того, как стал музыкантом,  был членом сборной ГДР на чемпионате Европы по плаванию среди юниоров. Он должен был выступать на Олимпиаде'80 в Москве, но это ему не удалось. Зато удалось другое. И весьма успешно.

Еще больше интересной музыки — в сюжете "Утро с нами!">>>

Тема:
Утро с нами! (459)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Минувший 2019 год в фотографиях Sputnik (часть вторая)
Последствия ракетного удара по аэропорту Багдада
Место гибели иранского генерала при американской атаке с воздуха - видео
Как пройдут экзамены на степень бакалавра в Молдове
БАК-2020: полное расписание выпускных экзаменов

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться