Главные рок-песни о любви

Февраль – это время перед началом весны, именно сейчас просыпается любовь, о которой поют - страстно и громко

Почти у всех народов мира середина и конец февраля – это время праздника всех влюбленных. Время, когда от избытка чувств и эмоций закипает кровь, и не только у молодых. Именно любовь дала миру все великие произведения искусства, любовь является двигателем прекрасного, без любви мир сер и неинтересен. Но не стоит забывать слова поэта: "Любовь не тихая вода, а бурное течение". Любовь может обернуться манией.

Разумеется, рок-музыканты уделяют любви огромное внимание. Не всегда они поют о ней тихо и чувственно, но всегда – страстно.

В сегодняшнем выпуске передачи "Фа-диез" вы услышите, как пели и поют о любви абсолютно разные по стилю и манере исполнения рок-звезды. Группа "Metallica", Ник Кейв, "Ария" и Егор Летов – такие разные, но поют об одном и том же. О любви.