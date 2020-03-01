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Весна
© Sputnik / Miroslav Rotari

Лучшие рок-песни про весну и весеннее настроение

Фа-Диез
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_fa_diez/20200301/29359835/luchshie-rok-pesni-pro-vesnu-i-vesennee-nastroenie.html

Весна – это не только пробуждение природы, но и серьезный стимул для творчества - рок-музыканты знают об этом лучше других.

Группы ДДТ, Аквариум, Кино, Рок-Острова, Гражданская оборона, The Beach Boys, The Beatles, The Doors – казалось бы, что их объединяет, кроме того, что все они играли рок и все использовали для этого гитары? Оказывается, есть еще кое-что –  они в своем творчестве отмечали сегодняшний день – первое марта, день начала весны. Они пели о весне.

Именно это время года ассоциируется у поэтов с надеждой, а человек жив, пока у него есть надежда, сказал кто-то из древних и мудрых. Сегодня в передаче "Фа-диез" звучит музыка весны.

Ведущий Сергей Цуркану.

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