Лучшие рок-песни про весну и весеннее настроение

Группы ДДТ, Аквариум, Кино, Рок-Острова, Гражданская оборона, The Beach Boys, The Beatles, The Doors – казалось бы, что их объединяет, кроме того, что все они играли рок и все использовали для этого гитары? Оказывается, есть еще кое-что – они в своем творчестве отмечали сегодняшний день – первое марта, день начала весны. Они пели о весне.

Именно это время года ассоциируется у поэтов с надеждой, а человек жив, пока у него есть надежда, сказал кто-то из древних и мудрых. Сегодня в передаче "Фа-диез" звучит музыка весны.

Ведущий Сергей Цуркану.