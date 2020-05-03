Такой разный христианский рок

Славить Господа можно разными способами, и рок-музыканты доказали это - не всегда привычными способами.

Фа-Диез Такой разный христианский рок

Апостол Павел говорил: “Вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу” (Кол 3:16).

Рок-музыка, как средство сильнейшего воздействия на разум и чувства людей, вовсе не стала исключением – несмотря на бунтарскую сущность явления, песен, славящих Христа, немало.

Рок-группы с христианской тематикой без всяческих полунамеков появились в конце 60-х. Сейчас же христианский рок существует в абсолютно разных жанрах, о чем и рассказывается в этом выпуске передачи "Фа-диез".

Роман Неумоев – сибирский панк, прошел путь от советского андеграунда до монастыря. Модные группы, играющие альтернативный(!) христианский рок. "Блэк-метал", норвежский и суровый, оказывается, не обязательно является музыкой сатанистов или язычников.

И бонусом – песня про правильное отношение к пчелкам, от иеродиакона Рафаила (в миру Алексея Ивановича Романова.

Ведущий Сергей Цуркану.

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