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Зрители на рок-концерте. Архивное фото
© Sputnik / Yana Zaharova

Школьные годы чудесные или выпускная рок-музыка

Фа-Диез
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3610
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_fa_diez/20200607/30506073/shkolnye-gody-chudesnye-ili-vypusknaya-rok-muzyka.html

Рок-музыканты, как и все мы, учились в школе, кто лучше, а кто хуже – какой отпечаток оставила школа в их творчестве, мы услышим в сегодняшней передаче "Фа-диез".

Фа-Диез
Школьные годы чудесные или выпускная рок-музыка

Чем именно была школа и школьные годы для знаменитых рокеров? Лучшим временем их жизни, машиной по унификации или настоящей школой жизни, где можно получить полезные и нужные знания?

Рок-фестиваль. Архивное фото
© Sputnik / Владимир Астапкович
Хит-парад летних рок-песен
Кто был школьным изгоем и неудачником, а кто – любимчиком коллектива?

Услышим это в песнях Элиса Купера, Курта Кобейна, групп "Пинк Флойд" и даже группы "Русский размер". Но вся правда о школе, конечно же, в песне группы "Ноль" - "Школа жизни".

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