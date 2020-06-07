Школьные годы чудесные или выпускная рок-музыка

Чем именно была школа и школьные годы для знаменитых рокеров? Лучшим временем их жизни, машиной по унификации или настоящей школой жизни, где можно получить полезные и нужные знания?
Услышим это в песнях Элиса Купера, Курта Кобейна, групп "Пинк Флойд" и даже группы "Русский размер". Но вся правда о школе, конечно же, в песне группы "Ноль" - "Школа жизни".
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