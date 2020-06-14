Кo дню донора – топ рок-песен про кровь

Кровь — это мистика и рок-музыканты всегда это знали, поэтому слово "кровь" часто фигурирует в знаменитых песнях.

Фа-Диез К дню донора – топ рок-песен про кровь

Кровь – это жидкость особенного свойства, как отметил поэт. Наука утверждает, что кровь – это жидкая и подвижная соединительная ткань внутренней среды организма, и не более того. Но поэты и мистики с древних времен знали, что кровь – это еще и магия. Настоящие рок-музыканты еще немного и шаманы, поэтому не могли обойти в своем творчестве "кровавую тему" – без всяких жестокостей.

Сегодняшний хит-парад песен про кровь составлен из произведений групп "Пилот", "Ария", "Manowar", "Пикник", "Гражданская оборона" и "Кино".

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