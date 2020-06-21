Чем славится индийская культура – рок с берегов Ганга

Сегодня Международный день йоги, поэтому самое время ознакомиться с уникальным явлением – индийским роком.

Фа-Диез Чем славится индийская культура – рок с берегов Ганга

С чем ассоциируются йога и индуизм? С размеренностью, вычурными позами, чалмами на головах, длинными светлыми одеждами, мудростью и умиротворением.

С чем ассоциируется Индия? С многолюдностью, трущобами, мутными водами Ганга, священными коровами, факирами, цепляющимися к прохожим обезьянами, экзотической едой и толпами пляшущих и поющих кришнаитов (хотя эта организация развивалась вовсе не в Индии).

Но Индия – это еще и современная рок-культура, рок-н-ролл, прогрессивный рок, альтернативный и даже индийский death metal – настоящее порождение Шивы! Слушаем и просвещаемся.

Ведущий Сергей Цуркану.

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