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Женщина в защитной маске рядом с граффити в Мумбаи, Индия.
© REUTERS / Hemanshi Kamani

Чем славится индийская культура – рок с берегов Ганга

Фа-Диез
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_fa_diez/20200621/30653390/chem-slavitsya-indiyskaya-kultura--rok-s-beregov-ganga.html

Сегодня Международный день йоги, поэтому самое время ознакомиться с уникальным явлением – индийским роком.

Фа-Диез
Чем славится индийская культура – рок с берегов Ганга

С чем ассоциируются йога и индуизм? С размеренностью, вычурными позами, чалмами на головах, длинными светлыми одеждами, мудростью и умиротворением.

Обезьяна, иллюстративное фото
© Sputnik / Алексей Даничев
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С чем ассоциируется Индия? С многолюдностью, трущобами, мутными водами Ганга, священными коровами, факирами, цепляющимися к прохожим обезьянами, экзотической едой и толпами пляшущих и поющих кришнаитов (хотя эта организация развивалась вовсе не в Индии).

Но Индия – это еще и современная рок-культура, рок-н-ролл, прогрессивный рок, альтернативный и даже индийский death metal – настоящее порождение Шивы! Слушаем и просвещаемся.

Ведущий Сергей Цуркану.

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