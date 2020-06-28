Сербский рок

Рок-музыка бывшей Югославии, а точнее ее части – Сербии – весьма разнообразна и очень эмоциональна, сейчас вы убедитесь в этом.

Фа-Диез Сербский рок

Битва на Косовом поле 28 июня 1389 года вошла в историю как "Сербская Голгофа", или "Погибель Сербии". Она оставила серьезный след в национальном самосознании и фольклоре сербов. Сейчас место битвы расположено на территории частично признанного государства Косово, возле Приштины. Впрочем, несмотря на то что тогда сербы формально проиграли, турецкое войско после битвы оставило Косово поле и ушло на восток. Поэтому сейчас некоторые историки говорят о том, что в этой кровопролитной битве никто не победил, а точнее победила смерть. Это и показало безумный смысл любой войны. Но хватит об этом – сегодня в формате нашей передачи это повод вспомнить сербский рок.

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"Екатерина Велика", "Ван Гог", группа Эмира Кустурицы, "Рибля чорба", "Heller" и другие – разнообразен сербский рок, и послушав сегодняшний "Фа-диез" вы в этом убедитесь.

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