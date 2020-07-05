"Кооператив Ништяк" как символ сибирского рока

С 1983 года Кирилл Рыбьяков и сотоварищи ведут суровую и интеллектуальную борьбу на фронте российского андеграунда.

Фа-Диез "Кооператив Ништяк" как символ сибирского рока

Гаражный рок – это вовсе не изобретение группы "Nirvana", она его сделала всемирно популярным. Еще в далеком 1983 году, на самом пике застоя, в Тюмени, Кирилл Рыбьяков и Игорь Булдаков создали группу "Табу", играющую акустический гаражный рок.

© Sputnik / Владимир Астапкович Сербский рок

В 1988 году все изменилось – во время очередной ночной прогулки, Рыбьяков и его товарищ Артур Струков увидели очередное здание с вывеской "кооператив", и в один голос воскликнули: "Кооператив Ништяк!".

Это ночное откровение и стало началом группы, существующей до сих пор. Несмотря на то, что Рыбьяков давно перебрался в Москву и даже основал там независимый лейбл Zamogilye Records, специализирующийся на выпуске CD, "Кооператив Ништяк" остался группой сибирской по духу, то есть бескомпромиссной, яркой и честной.

Весь архив "Фа-диез" - здесь.

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