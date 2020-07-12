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Эннио Морриконе
© AFP 2020 / HEIKKI SAUKKOMAA

Памяти Эннио Морриконе - он писал великую музыку

Фа-Диез
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Sputnik Молдова
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Сегодняшний выпуск передачи "Фа-диез" посвящен жизни и творчеству великого итальянского композитора кино.

Фа-Диез
Памяти Эннио Морриконе

Умер мастер наполнения кино настоящей музыкой. Шестого июля 2020 года не стало Эннио Морриконе, знаменитый итальянский композитор, аранжировщик и дирижёр. Обладатель двух "Оскаров" и огромного количества различных музыкальных премий.

Морриконе было 91 год. В 12 лет он поступил в консерваторию, но писать музыку для кино начал только в 33 года – что также весьма символично.

Роман Полански, Оливер Стоун, Брайан Де Пальма, Майк Николс, Джон Карпентер, Барри Левинсон, Терренс Малик – это далеко не все великие режиссеры, в фильмах которых звучит музыка Морриконе. Казалось, он вечен, а сейчас осталось ощущение, что в кино больше не будет великой музыки, а останется только аудиоряд.

Сегодняшний выпуск передачи "Фа-диез" о творчестве Эннио Морриконе.

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