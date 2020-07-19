"Фа-диез": Горшок, который варил сказочный панк-рок

Ровно семь лет назад не стало лидера группы "Король и Шут" Михаила Горшенева, вспомним, каким парнем он был.

Фа-Диез "Фа-диез": Горшок, который варил сказочный панк-рок

Группа "Король и шут" выбивается из густого строя русскоязычных рок-групп, отягощенных пафосом, рассуждениями о бренности бытия и прочим пессимизмом. Лидер коллектива Михаил Горшенев, или Горшок, напевал сказочные истории в упаковке панк-рока, хотя сам их сказками не считал:

"Басни — вот это меня больше устраивает. Мы никогда не называли свой стиль сказочным. Это обычный литературный жанр, туда входят и фантастика, и фэнтези, и хоррор, и юмор, даже и лирика. Но никак не сказочный стиль", - утверждал музыкант.

Безумный грим, торчащие иглами волосы и отсутствие передних зубов превращали Горшка на сцене в инфернального персонажа, впрочем, весьма востребованного. "Король и шут" были коммерчески успешной группой, их непрерывно крутили на радио, они принимали участие во всех фестивалях и постоянно гастролировали. Более того, Горшенев занялся мюзиклами и театральными постановками. Он был на взлете, но смерть остановила его карьеру – 19 июля 2013 года Михаил Горешенев умер. Сегодняшний выпуск передачи "Фа-диез" – его памяти.

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