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Владимир Высоцкий.
© Sputnik / Мирослав Муразов

Роковой Владимир Высоцкий

Фа-Диез
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_fa_diez/20200725/31048281/rokovoy-vladimir-vysotskiy.html

Творчество барда, поэта и актера Владимира Высоцкого неоднократно вдохновляло рок-музыкантов и сейчас вы в этом убедитесь.

Фа-Диез
Роковой Владимир Высоцкий

Ровно сорок лет назад, 25 июля 1980 года умер Владимир Высоцкий. Поэт, актер и исполнитель своих песен, которому удалось стать голосом нескольких поколений советских людей сразу – звучит пафосно, но это так и есть.

Высоцкого слушали интеллигенты, научные сотрудники, рабочие, крестьяне и зэки. Его любили все. Некоторые ветераны всерьез уверяли, что сидели с ним в окопах Второй мировой, а "воры в законе" доказывали, что встречались с ним в тюрьме.

Владимир Высоцкий
© Sputnik / Галина Кмит
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При его жизни вокруг его имени и его приключений ходили легенды, он не был диссидентом, но у него были сложные отношения с властью, он не был антисоветчиком, но у него была "французская жена" и иномарка, он ездил по всему миру, когда другим сложно было выехать даже в Болгарию, при этом он всегда возвращался.

Ему не давали сниматься в кино, но его сыгранные роли остались в памяти яркими и народными, как и песни. Его пороки тоже были великими, похожими на пороки западной рок-звезды, а не советского "творческого работника".

Песни Высоцкого сформировали и тех, кто слушает и играет рок-музыку.

В сегодняшнем выпуске передачи "Фа-диез" вы услышите как рокеры поют Владимира Высоцкого.

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