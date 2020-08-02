"Фа-диез": жаркий "Август" на излете СССР

Фа-Диез "Фа-диез": жаркий "Август" на излете СССР

На календаре август, последний летний месяц, и, наверное, все это ощущают, особенно на фоне невозможности выехать к морю. В августе самое время вспомнить советскую рок-группу "Август", одну из первых групп "металлистов" СССР.

До разгара перестройки в Союзе официально играть "тяжеляк", одеваться в клепанные кожаные куртки и орать со сцены было проблематично. Разве что про угрозу ядерной войны была возможность высказаться громко и шумно – "Август" не стал исключением, как и "Круиз", и "Ария" – в свое время. Расцвет советского металла пришелся на 1987-1988 год.

Тогда группа "Август" выпустила на государственной фирме Мелодия целых два виниловых диска – "Демон" и "Ответный удар". Группа не вошла в обойму лучших тяжелых групп СССР, но шуму наделала, к тому же они объездили всю Европу, представляя советскую школу тяжелого рока. "Август" сменил множество музыкантов за 30 с лишком лет своего существования и продолжает выступать сейчас, что тоже достаточно уникально.

В сегодняшнем выпуске передачи "Фа-диез" играет "Август", жаркая группа из СССР.

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