Полвека русской готики или юбилей Глеба Самойлова

Фа-Диез Полвека русской готики или юбилей Глеба Самойлова

Российская готика - черный лак, декаданс, тяжелые мысли, полновесные слова и отчаянный крик – все это о нем, о Глебе Самойлове. Родившийся 4 августа 1970 года в городе с многозначительным названием Асбест, Глеб стал известен, в первую очередь, как один из фронтменов группы "Агата Кристи", вместе с братом Вадимом. Этот коллектив взорвал рок-сцену 90-х – мрачная, но вместе с тем жизнеутверждающая поэзия вкупе с отличными мелодиями пришлись как раз ко времени. Позже пути братьев разошлись, причем скандальным образом. В настоящее время Глеб Самойлов занят совсем другим музыкальным проектом.

"The Matrixx — это как бы отложенная история. Это то, чем я должен был заниматься в 17 лет, если бы не случилась "Агата". "Агата Кристи" не была моей группой, я был в нее приглашен… Собственным творчеством я смог заняться только в 2010-м. За это время накопилась куча человеческих и моральных долгов, с которыми в последнем альбоме я рассчитался. Сбылась мечта идиота, поздно, но сбылась", - именно так говорит Глеб о своем нынешнем творчестве.

Сегодняшний выпуск передачи "Фа-диез" – о Глебе Самойлове, которому исполнилось 50 лет.

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