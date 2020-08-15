Трагедия в стиле рок – 30 лет без Виктора Цоя

Ровно три десятилетия назад, 15 августа 1990, автокатастрофа забрала у целого поколения культового певца и поэта, сейчас песни Цоя поют все, в чем вы и убедитесь.

Фа-Диез Трагедия в стиле рок – 30 лет без Виктора Цоя

Цой, как известно жив, вот только ровно 30 лет как без своего физического присутствия. 15 августа 1990 года в 12 часов 28 минут Виктор Цой погиб в автокатастрофе. Это стало шоком для общества, сопоставимым разве что со смертью Владимира Высоцкого 10 годами ранее.

Майк Науменко, ненадолго переживший Цоя, как-то сказал: "В нашей стране желательно погибнуть, чтобы стать окончательно популярным".

Таинственный и молчаливый, с азиатской внешностью и с замашками американской рок-звезды Виктор Цой умудрился стать самым главным и действительно культовым персонажем российской рок-сцены.

Песни Цоя – простые, нервные, с незамысловатыми на первый взгляд стихами, сходу запоминаются и стереть их из памяти практически невозможно.

Виктор Цой не был рок-героем в экстремальном, "советском" смысле этого слова – скорее он был тем, кто превратил в сознании людей образ рокера из маргинала в успешного человека. Хорошо это или нет – тема для отдельного исследования.

А в сегодняшнем выпуске передачи "Фа-диез" вы услышите песни Виктора Цоя в исполнении абсолютно разных музыкантов. И, кстати, – мог бы Цой при жизни предположить, что одна из его песен будет звучать на абсолютно всех молдавских свадьбах?

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