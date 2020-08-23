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Фотосессия съемочной группы фильма К. Серебренникова Лето на 71-м Каннском кинофестивале
© Sputnik / Екатерина Чеснокова

Как российские актеры поют известные рок-песни

Фа-Диез
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_fa_diez/20200823/31386068/Kak-rossiyskie-aktery-poyut-izvestnye-rok-pesni.html

Современное кино России часто обращается к творчеству рокеров и рассказывает о неформальной культуре СССР недавних времен.

Фа-Диез
Как российские актеры поют известные рок-песни

Рок на русском вновь становится востребованным – именно такой вывод можно сделать, если следить за развитием кинематографа РФ. На смену фильмам о войне, мелодрамам и бесконечным бандитским сериалам выступили истории о неформальной культуре прошлого.

Радио Sputnik Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Скорее всего, ностальгия – явление динамичное. Ностальгия – дело не молодых. Подросло поколение тех, кто ностальгирует не по временам Брежнева, а по Перестройке с ее разухабистыми песнями и бурно развивавшейся молодежной культурой. Первой, еще робкой попыткой такого кино был фильм "Стиляги", а из последних, куда более громких работ – фильм "Лето". О Майке Науменко, Викторе Цое, музыке и любви.

В выпуске  "Фа-диез" российские актеры исполняют знаменитые и еще недавно очень популярные песни.

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