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Американский певец Майкл Джексон, 2009 год
© AP Photo / Joel Ryan

Король родился или Почему Майкл Джексон настоящая звезда

Фа-Диез
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_fa_diez/20200829/31482953/korol-rodilsya-ili-pochemu-michael-jackson-nastoyaschaya-zvezda.html

Главный поп-идол музыкальной культуры всегда вызывал уважение рок-музыкантов – об этом в сегодняшней передаче "Фа-диез".

Фа-Диез
Король родился или почему Майкл Джексон настоящая звезда

Майкл Джозеф Джексон – самый успешный исполнитель поп-музыки и ее Король – исключительно так называли и называют его многочисленные фанаты. Ярчайший музыкальный и композиторский талант сделали его интересным и для рок-музыкантов, в том числе и для тех, кто играет тяжелый рок. Джексон прожил короткую и яркую жизнь, многие поступки его были, мягко говоря, неоднозначными, но ушел он королем.

В сегодняшнем выпуске передачи "Фа-диез", в честь дня рождения Майкла Джексона 29 августа, его песни поют рокеры.  

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