Король родился или Почему Майкл Джексон настоящая звезда

Главный поп-идол музыкальной культуры всегда вызывал уважение рок-музыкантов – об этом в сегодняшней передаче "Фа-диез".

Фа-Диез Король родился или почему Майкл Джексон настоящая звезда

Майкл Джозеф Джексон – самый успешный исполнитель поп-музыки и ее Король – исключительно так называли и называют его многочисленные фанаты. Ярчайший музыкальный и композиторский талант сделали его интересным и для рок-музыкантов, в том числе и для тех, кто играет тяжелый рок. Джексон прожил короткую и яркую жизнь, многие поступки его были, мягко говоря, неоднозначными, но ушел он королем.

В сегодняшнем выпуске передачи "Фа-диез", в честь дня рождения Майкла Джексона 29 августа, его песни поют рокеры.

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