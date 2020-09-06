Осенний рок или печальная музыка надежды

Если весна – это пробуждение, влюбленность и надежда, то осень – подведение итогов и грусть, именно об этом поют поэты, описывая это время года.

Фа-Диез Осенний рок или печальная музыка надежды

Осень — это грусть. По нежной весне, по буйному лету, по забытому детству и бесшабашной молодости. Образ осени – один из ярчайших у поэтов всех времен. И конечно же – рок-музыканты тут не исключение.

Сегодняшняя программа "Фа-диез" – песни про осень. Борис Гребенщиков, Дмитрий Кузьмин (Черный Лукич), Александр Башлачев, Юрий Шевчук и многие другие ярчайшие фигуры современной российской поэзии и рок-музыки уделили осенней теме немало внимания – более того, некоторые песни стали не просто знаменитыми, а настоящей визитной карточкой осени.

Сегодня мы слушаем, грустим и надеемся вместе со знаменитыми рокерами.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova