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Осень.
© Depositphotos / Iagodina

Осенний рок или печальная музыка надежды

Фа-Диез
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_fa_diez/20200906/31553462/osenniy-rok-ili-pechalnaya-muzyka-nadezhdy.html

Если весна – это пробуждение, влюбленность и надежда, то осень – подведение итогов и грусть, именно об этом поют поэты, описывая это время года.

Фа-Диез
Осенний рок или печальная музыка надежды

Осень — это грусть. По нежной весне, по буйному лету, по забытому детству и бесшабашной молодости. Образ осени – один из ярчайших у поэтов всех времен. И конечно же – рок-музыканты тут не исключение.

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© Photo : Сергей Гапон / Stenincontest
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Сегодняшняя программа "Фа-диез" – песни про осень. Борис Гребенщиков, Дмитрий Кузьмин (Черный Лукич), Александр Башлачев, Юрий Шевчук и многие другие ярчайшие фигуры современной российской поэзии и рок-музыки уделили осенней теме немало внимания – более того, некоторые песни стали не просто знаменитыми, а настоящей визитной карточкой осени.

Сегодня мы слушаем, грустим и надеемся вместе со знаменитыми рокерами.

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