Дело о настоящих индейцах

Культура коренных народов Америки присутствует и в рок-музыке, в чем вы сейчас и убедитесь, ведь рок-н-ролл это "славное язычество".

Фа-Диез Дело о настоящих индейцах

Леонард Пелтиер, главный индеец Советского Союза, родился 12 сентября 1944 года. Да, именно он, a не Гойко Митич, который актер, должен носить этот титул. Ведь Пелтиер – настоящий индеец. Все советские дети обожали индейцев – и неспроста. Пелтиер родился в резервации и был борцом за права коренных американцев. Он давно отбывает пожизненное заключение по обвинению в убийстве агентов ФБР.

В Советском Союзе неоднократно проводились акции в поддержку Пелтиера как борца за права индейцев и действовал Комитет защиты Леонарда Пелтиера. Более того, многие советские дети подписывали какие-то письма в его поддержку. Возможно, оттуда эта любовь к индейцам. По всей видимости, индейцы будоражили сердца не только детей СССР. Джим Моррисон, сын адмирала, считал, что в него впрыгнула душа мертвого индейца в детстве. Кто знает, возможно он прав. Ведь он сумел стать шаманом.

В сегодняшнем выпуске передачи "Фа-диез" звучит музыка так или иначе связанная с культурным наследием коренных американцев.

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