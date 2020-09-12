19:13 12 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.69
  • USD16.63
  • RUB0.22
  • RON4.05
  • UAH0.60
Поиск
Индеец племени Дакота
© CC BY 2.0 / Eden, Janine and Jim / Dakota Man

Дело о настоящих индейцах

Фа-Диез
Получить короткую ссылку
34 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_fa_diez/20200912/31631907/Delo-o-nastoyaschikh-indeytsakh.html

Культура коренных народов Америки присутствует и в рок-музыке, в чем вы сейчас и убедитесь, ведь рок-н-ролл это "славное язычество".

Фа-Диез
Дело о настоящих индейцах

Леонард Пелтиер, главный индеец Советского Союза, родился 12 сентября 1944 года. Да, именно он, a не Гойко Митич, который актер, должен носить этот титул. Ведь Пелтиер – настоящий индеец. Все советские дети обожали индейцев – и неспроста. Пелтиер родился в резервации и был борцом за права коренных американцев. Он давно отбывает пожизненное заключение по обвинению в убийстве агентов ФБР.

Девушка в платке-никабе
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Передача "Фа-диез": стражи "тяжелой" исламской рок-революции - аудио
В Советском Союзе неоднократно проводились акции в поддержку Пелтиера как борца за права индейцев и действовал Комитет защиты Леонарда Пелтиера. Более того, многие советские дети подписывали какие-то письма в его поддержку. Возможно, оттуда эта любовь к индейцам. По всей видимости, индейцы будоражили сердца не только детей СССР. Джим Моррисон, сын адмирала, считал, что в него впрыгнула душа мертвого индейца в детстве. Кто знает, возможно он прав. Ведь он сумел стать шаманом.

В сегодняшнем выпуске передачи "Фа-диез" звучит музыка так или иначе связанная с культурным наследием коренных американцев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

"Фа-диез": Алекс Оголтелый как главный ополченец СССР
"Фа-диез": тюремный рок по-русски


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Город Кишинев
Фотоподборка самых ярких событий недели: чем жила Молдова 7 дней
Готова ли объединенная система ПВО стран СНГ противостоять провокациям НАТО?
Готова ли объединенная система ПВО стран СНГ противостоять силам НАТО - видео
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться