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Лидер Коррозии металла Сергей Паук Троицкий/
© Sputnik / Александр Кряжев

Сергей Троицкий "Паук" рассказал о коронавирусе и молдавском вине

Фа-Диез
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_fa_diez/20200927/31817208/sergey-troitskiy-pauk-rasskazal-o-koronaviruse-i-moldavskom-vine.html

Бессменный или даже бессмертный лидер "Коррозии металла" вспомнил в передаче "Фа-диез" о посещении Молдовы.

Фа-Диез
Сергей Троицкий "Паук" рассказал о коронавирусе и молдавском вине

Группа "Коррозия Металла" несколько десятилетий гремела (в прямом смысле этого слова) на всем постсоветском пространстве. Они были (а может и остались) одной из самых скандальных и экстремальных групп тяжелого рока СССР, а потом и России.

Лидер Коррозии металла Сергей Паук Троицкий
© Sputnik / Александр Кряжев
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Конечно же главная заслуга тут лидера группы, Сергея Троицкого, известного как "Паук". Имидж Сергея и его своеобразная манера говорить известна людям далеким от контркультуры.

В незабываемые 90-е годы прошлого века "Коррозия металла" дважды приезжала в Кишинев – причем однажды их концерт сопровождался акциями протеста религиозных организаций, что, впрочем, только добавило группе популярности.

В сегодняшнем выпуске передачи "Фа-диез" мы слушаем старые и ироничные песни "Коррозии" и беседуем с Пауком – о коронавирусе, Молдове, и нашем чудесном вине.

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