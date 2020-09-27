Сергей Троицкий "Паук" рассказал о коронавирусе и молдавском вине

Бессменный или даже бессмертный лидер "Коррозии металла" вспомнил в передаче "Фа-диез" о посещении Молдовы.

Фа-Диез Сергей Троицкий "Паук" рассказал о коронавирусе и молдавском вине

Группа "Коррозия Металла" несколько десятилетий гремела (в прямом смысле этого слова) на всем постсоветском пространстве. Они были (а может и остались) одной из самых скандальных и экстремальных групп тяжелого рока СССР, а потом и России.

Конечно же главная заслуга тут лидера группы, Сергея Троицкого, известного как "Паук". Имидж Сергея и его своеобразная манера говорить известна людям далеким от контркультуры.

В незабываемые 90-е годы прошлого века "Коррозия металла" дважды приезжала в Кишинев – причем однажды их концерт сопровождался акциями протеста религиозных организаций, что, впрочем, только добавило группе популярности.

В сегодняшнем выпуске передачи "Фа-диез" мы слушаем старые и ироничные песни "Коррозии" и беседуем с Пауком – о коронавирусе, Молдове, и нашем чудесном вине.

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