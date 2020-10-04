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© AP Photo / Alexander Polegenko

"Фа-диез": лучшие песни о животных

Фа-Диез
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_fa_diez/20201004/31907166/Fa-diez-luchshie-pesni-o-zhivotnykh.html

Четвертого октября - Всемирный день защиты животных, поэтому самое время узнать, как рок-музыканты напоминают своими песнями о живом разнообразии природы.

Фа-Диез
"Фа-диез": лучшие песни о животных

Всемирный день защиты животных (World Animal Day) — призван обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля. Эта дата отмечается ежегодно 4 октября. Рок-музыканты поют не только о любви, ненависти, свободе, они еще участвуют в защите животных – прямо или косвенно.

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В сегодняшней передаче "Фа-диез" о живом мире природы поют абсолютно разные группы и музыканты – Игги Поп, Борис Гребенщиков, Федор Чистяков, и другие. И давайте не забывать: рок – это не просто развлечение, это еще и способ донести до людей множество хороших и полезных идей.

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