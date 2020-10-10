Рок-музыка и человеческое безумие

Фа-Диез Рок-музыка и человеческое безумие

Всемирный день психического здоровья отмечают 10 октября. Загадки человеческой психики, ее пограничное состояние или даже патологии пересекались с творчеством с давних времен. Бах и Паганини, Гоголь и Достоевский, Артюр Рембо и Эдгар По – все они, как и многие другие гении не были нормальны с точки зрения общества и даже медицины. Рок-музыка не стала исключением.

Сид Барретт, наверное, – главный безумец рока. Один из основателей и автор самого названия группы Pink Floyd Сид Барретт был экспериментатором и новатором в игре на гитаре. К сожалению, шизофрения прервала его творческий путь.

Или еще - Дэниел Дейл Джонсон — американский музыкант. Джонсону был поставлен диагноз — маниакальная депрессия и шизофрения, и это было постоянной проблемой на протяжении всей его долгой жизни. Егор Летов и Федор Чистяков – самые известные советские и российские музыканты и поэты "со справкой".

В сегодняшнем выпуске передачи "Фа-диез" вы услышите песни про психическое здоровье и про психические проблемы. И кстати творчество – это еще и метод лечения психических расстройств.

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