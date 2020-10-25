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Зрители на концерте группы ДДТ в Кишиневе.
© Sputnik / Yana Zaharova

Самые странные и интересные рокерши

Фа-Диез
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_fa_diez/20201025/32151689/samye-strannye-i-interesnye-rokershi.html

Международный день борьбы женщин за мир отмечается 25 октября, в сегодняшней передаче "Фа-диез" вспомним как леди бились на рок-фронте.

Фа-Диез
Самые странные и интересные рокерши

Рок-музыку иногда называют сексистским явлением – дескать идеальный рок-исполнитель – это мачо, антигерой, идущий к славе по девичьим сердцам. К счастью, это мнение не соответствует действительности. Хотя бы потому, что женщины внесли в копилку мирового рока вклад не меньшей чем мачо с гитарами.

Рок – это не сексизм, рок – это, без сомнения, нечто сексуальное, но без таланта не работающее.  

Янка Дягилева, Ленинград, квартирник около Лиговского проспекта 1989 г.
Yanka.lenin.ru
Яна Дягилева – звезда, упавшая в воду
Дженис Джоплин покинула наш мир 50 лет назад, но она была и остается одной из величайших рок-звезд. Уэнди О. Уильямс выступала в провокационном виде и не только пела панк, но и взрывала автомобили на сцене, распиливала гитары и телевизоры. Сьюзи Сью – звезда британского панка, на барабанах в ее группе играл сам Сид Вишез. Нина Хаген – мать немецкого панка. Яркая внешность, голос на четыре октавы и чудовищная энергетика. И такие разные певицы как Яна Дягилева и Наталья Медведева.

Что общего у этих рокерш? Талант, энергетика и сексуальность.

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