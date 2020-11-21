Группа "Телевизор" или 45 лет протеста

Группа "Телевизор" была основана в тогда еще Ленинграде в далеком 1984 году – году весьма недружественном для советских рокеров. Власти тогда, мягко говоря, настороженно относились к самодеятельному творчеству неформальной молодежи.
Основателем, поэтом и главным композитором "Телевизора" стал Михаил Борзыкин.
Группа являлась одной из самых контркультурных, их концерты неоднократно запрещали, а песня "Твой папа – фашист" считалась одной из самых антисистемных песен ленинградского рока.
Интересно, что группа существует и сейчас, а ее лидер Михаил Борзыкин вовсе не сбавил с годами обороты протестного потенциала.
Итак, слушаем "Телевизор".
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