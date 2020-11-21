Группа "Телевизор" или 45 лет протеста

Всемирный день телевидения отмечается 21 ноября, поэтому есть хороший повод начать знакомиться с творчеством рок-группы "Телевизор".

Фа-Диез Группа "Телевизор" или 45 лет протеста

Группа "Телевизор" была основана в тогда еще Ленинграде в далеком 1984 году – году весьма недружественном для советских рокеров. Власти тогда, мягко говоря, настороженно относились к самодеятельному творчеству неформальной молодежи.

Основателем, поэтом и главным композитором "Телевизора" стал Михаил Борзыкин.

Это одна из самых странных и неординарных групп во всем СССР, да и сейчас, в постсоветское время. Тяжелая электронная музыка, своеобразный "Depeche Mode" на русском, и мрачнейшие тексты, с элементами социопатии.

Группа являлась одной из самых контркультурных, их концерты неоднократно запрещали, а песня "Твой папа – фашист" считалась одной из самых антисистемных песен ленинградского рока.

Интересно, что группа существует и сейчас, а ее лидер Михаил Борзыкин вовсе не сбавил с годами обороты протестного потенциала.

Итак, слушаем "Телевизор".

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