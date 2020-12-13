Молдавские мелодии в копилке рок-музыки

Молдавская музыка мелодична, зажигательна, грустна, задумчива и опять же весела. Почти как рок. И, разумеется, эти явления не могли не пересечься. В этом выпуске передачи "Фа-диез" речь не про всем известные коллективы и песни, которые у всех на слуху.
"Монгол Шуудан" поет молдавскую песню Пушкина, "Запрещенные барабанщики" вспоминают Гришу Котовского, а Алекс Оголтелый и его "Народное ополчение" так вообще не могли без зажигательных молдавских мелодий. И это лишь часть того, что вы сегодня услышите.
Рухнувшие продажи, огромные проблемы и мрачные перспективы: ресторанный бизнес в Молдове переживает крайне непростые времена, а прогнозы на будущее еще туманнее. Подробнее о проблемах HoReCa – в обзоре Sputnik.