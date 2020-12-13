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Молдавский народный танец.
© Sputnik / Александр Невежин

Молдавские мелодии в копилке рок-музыки

Фа-Диез
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Sputnik Молдова
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Вслушиваясь в современные мелодии, осознаешь, что вклад молдавского фольклора в рок весьма серьезен.

Фа-Диез
Молдавские мелодии в копилке рок-музыки

Охранный периметр исправительной колонии
© Sputnik / Ivan Rudnev
"Фа-диез": тюремный рок по-русски
Молдавская музыка мелодична, зажигательна, грустна, задумчива и опять же весела. Почти как рок. И, разумеется, эти явления не могли не пересечься. В этом выпуске передачи "Фа-диез" речь не про всем известные коллективы и песни, которые у всех на слуху.

"Монгол Шуудан" поет молдавскую песню Пушкина, "Запрещенные барабанщики" вспоминают Гришу Котовского, а Алекс Оголтелый и его "Народное ополчение" так вообще не могли без зажигательных молдавских мелодий.  И это лишь часть того, что вы сегодня услышите.

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