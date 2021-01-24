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Сергей Селюнин.
© CC BY-SA 2.5 / Anna Astahova

"Фа-диез": памяти Сергея Селюнина

Фа-Диез
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_fa_diez/20210124/33345874/fa-diez-pamyati-sergeya-selyunina.html

В январе 2021 года мир покинул лидер группы "Выход", существовавшей много десятилетий в настоящем андеграунде.

Фа-Диез
"Фа-диез": памяти Сергея Селюнина

Сергей Селюнин, более известный как Силя, родился 1958 году в Таллине, с 1970-х годов он сочинял песни, а во время учебы в Ленинградском государственном университете сотрудничал со студенческими рок-группами. Первое выступление основанной им группы "Выход" состоялось в 1982 году на сцене Ленинградского рок-клуба в одном концерте с "Кино" и "Странными играми".

Группа Комитет охраны тепла
© Photo : vk.com / КОМИТЕТ ОХРАНЫ ТЕПЛА / Константин Залогин
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В 1982 году группа записала свой первый магнитоальбом "Брат Исайя", в 1989 году Селюнин выпустил в тогда еще Ленинграде совместный альбом с музыкантами "Аквариума", под названием "Аквариум и Силя".

Группа "Выход" записала 19 альбомов, а за время ее существования в ней успело сыграть более двухсот музыкантов. Ее лидер не был звездой первой величины, но заслужил место в пантеоне рок-героев как скромный и талантливый поэт, со своим кругом верных поклонников.

Он умер 11 января 2021 года, ему было 62 года. Сегодняшний выпуск передачи "Фа-диез" – памяти Сергея Селюнина Сили.

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