"Фа-диез": памяти Сергея Селюнина

В январе 2021 года мир покинул лидер группы "Выход", существовавшей много десятилетий в настоящем андеграунде.

Фа-Диез "Фа-диез": памяти Сергея Селюнина

Сергей Селюнин, более известный как Силя, родился 1958 году в Таллине, с 1970-х годов он сочинял песни, а во время учебы в Ленинградском государственном университете сотрудничал со студенческими рок-группами. Первое выступление основанной им группы "Выход" состоялось в 1982 году на сцене Ленинградского рок-клуба в одном концерте с "Кино" и "Странными играми".

В 1982 году группа записала свой первый магнитоальбом "Брат Исайя", в 1989 году Селюнин выпустил в тогда еще Ленинграде совместный альбом с музыкантами "Аквариума", под названием "Аквариум и Силя".

Группа "Выход" записала 19 альбомов, а за время ее существования в ней успело сыграть более двухсот музыкантов. Ее лидер не был звездой первой величины, но заслужил место в пантеоне рок-героев как скромный и талантливый поэт, со своим кругом верных поклонников.

Он умер 11 января 2021 года, ему было 62 года. Сегодняшний выпуск передачи "Фа-диез" – памяти Сергея Селюнина Сили.

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