19:32 31 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.94
  • USD17.30
  • RUB0.23
  • RON4.29
  • UAH0.61
Поиск
The Beatles
© AP Photo

"Фа-диез": самые странные кавер-версии песен The Beatles

Фа-Диез
Получить короткую ссылку
16 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_fa_diez/20210131/33428942/fa-diez-samye-strannye-kaver-versii-pesen-the-beatles.html

Желание перепеть знаменитые песни похвально, но всем ли стоит этим заниматься, особенно если к манере исполнения появляются вопросы.

Фа-Диез
"Фа-диез": самые странные кавер-версии песен The Beatles

Последний импровизированный концерт The Beatles состоялся 30 января 1969 года на крыше здания студии Apple Corps в Лондоне. Минуло полвека, но слава коллектива не улетучилась, а скорее наоборот. Четверка остается самой популярной группой за всю историю рока, что не могло не вызвать энтузиазма у тех, кто решил перепеть их песни. Майкл Джексон, хор собак, ансамбль песни и пляски Черноморского флота, пожилая женщина, немецкие панки, бывшая работница сферы секс-услуг – вот только часть тех каверов, которые вы услышите в сегодняшнем выпуске передачи "Фа-диез".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Памяти Егора Летова, поэта, музыканта и постмодерниста
Toy Dolls – самая веселая панк группа в мире


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Французская модель Матильда Шаруэ представляет коллекцию итальянского дизайнера Sofia Crociani на Paris Haute Couture Fashion Week
Модные тренды сезона 2021: дизайнеры представили новинки в Париже
Итоги недели в Молдове: самые важные события и заявления в одном видео
Итоги недели в Молдове: самые важные события и заявления в одном видео
Динамика денежных переводов в Молдову.
Сколько денег поступило в Молдову из-за границы


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться