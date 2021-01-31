"Фа-диез": самые странные кавер-версии песен The Beatles

Последний импровизированный концерт The Beatles состоялся 30 января 1969 года на крыше здания студии Apple Corps в Лондоне. Минуло полвека, но слава коллектива не улетучилась, а скорее наоборот. Четверка остается самой популярной группой за всю историю рока, что не могло не вызвать энтузиазма у тех, кто решил перепеть их песни. Майкл Джексон, хор собак, ансамбль песни и пляски Черноморского флота, пожилая женщина, немецкие панки, бывшая работница сферы секс-услуг – вот только часть тех каверов, которые вы услышите в сегодняшнем выпуске передачи "Фа-диез".
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