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Найк Борзов
© CC BY-SA 4.0 / HollowCrown1991

Найк Борзов – русский вампир инди-рока

Фа-Диез
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Новый выпуск передачи "Фа-диез" – об одном из самых странных и загадочных персонажей независимой рок-музыки России.

Фа-Диез
Найк Борзов – русский вампир инди-рока

Найк Борзов – человек чрезвычайно таинственный, возможно, потому, что его мама работала в секретном институте. Загадки всюду – по некоторым данным, настоящие его имя и фамилия, полученные при рождении, – Николай Барашко. А творческий псевдоним Найк он взял из имен известных советских рок-музыкантов Ника Рок-н-ролла и Майка Науменко. Потом, мол, взял и фамилию Борзов, поменяв данные в паспорте. Сам музыкант это отрицает.

"Найк – это не псевдоним, это индийское имя. Меня так назвали родители, они были фанатами ведической культуры, хиппаны, которые тусовали и тусуют. А Николаем меня крестила бабушка", – говорит Борзов.

От панка, от группы "Инфекция" и через знаменитую некогда группу с названием "ХЗ" – до сольного творчества – таков путь Борзова – загадочного, как русский граф Дракула, рожденный не в Трансильвании, а в Московской области.

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