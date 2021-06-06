Как зарубежные рокеры поют на русском языке

Этот выпуск передачи "Фа-диез" приурочен к Дню русского языка, на котором поют не только в России.

Фа-Диез Как зарубежные рокеры поют на русском языке

Международный день русского языка – с 2010 года отмечают этот праздник, учрежденный ООН. Наверняка все уже знают почему именно этот день – 6 июня – был выбран – это день рождения А.С. Пушкина.

История – дама капризная, попытаемся ее не фальсифицировать, но что делал бы Пушкин, родись он лет на 170 позже? Учитывая особенности его характера, бешеную энергию и любовь к свободе, легко вообразить, что он стал бы великим рокером своего времени! Но сегодняшний выпуск передачи "Фа-диез" немного о другом – в этот день послушаем, как знаменитые рокеры мира поют на русском языке. Великий и ужасный Тиль Линдеманн, весельчак, провокатор и порнограф. Гламурные рокеры Scorpions, грозный некогда, а сейчас располневший, как Винни Пух, Удо Диркшнайдер, главный панк Эстонии Виллу Тамме – все они спели на русском. И спели неплохо.

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