Гений за роялем в наволочке на голове

Пять лет назад, 13 июня 2016 года, свой земной путь завершил один из величайших российских композиторов и пианистов современности Олег Николаевич Каравайчук.

Фа-Диез БЕЗ_ФОТО_Гений за роялем в наволочке на голове

Олег Николаевич Каравайчук покинул наш мир 13 июня 2016 года – он не играл рок в общепринятом смысле этого слова, но давал фору многим панкам, чудакам и рокерам. Он был гением по свидетельству знавших его близко и не очень людей. Одиночкой в большом городе. В Ленинграде, а потом уже и в Санкт-Петербурге его знали все и называли "сумасшедший композитор". Он странно выглядел и ходил, носил зимой перчатки на резиночке, говорил фальцетом, носил длинные волосы, яркие береты и вещи. Первая кинохроника с Олегом Николаевичем датируется 1940 годом – он был в пятом классе и аккомпанировал мальчику-скрипачу за роялем. Биография его и вправду безумна – родился Каравайчук в 1927 году в Киеве, первое свое произведение написал в два года, когда отца арестовали и отправили в лагеря, ребенком снялся в фильме "Волга-Волга", играл перед Сталиным, который так растрогался, что подарил малышу белый рояль. Позже он дружил с Шостаковичем, а затем – с Курехиным и Параджановым. Написал музыку для 150 фильмов.

"Зачем я играю? Да потому, что в каждом из вас заложен гений. Только затоптан. Когда я играю, в вас что-то начинает прорастать. Я играю, а вы слышите мир. Но вот я сдохну — и что?"

Так говорил Олег Николаевич Каравайчук. Сегодняшний выпуск передачи "Фа-диез" – об этом скромном гении северного города.

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