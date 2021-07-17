"Звуки Му" уже не зазвучат

В 2021 году наш мир покинули Александр Липницкий и Петр Мамонов, знаковые фигуры советского и российского андеграунда.

Фа-Диез "Звуки Му" уже не зазвучат

Всезнающая Википедия сообщает о Петре Мамонове: советский и российский рок-музыкант, актер, поэт, радиоведущий. Известен по музыкальной группе "Звуки Му", кинофильмам и моноспектаклям. Про Александра Липницкого: советский и российский культуролог, режиссер, телеведущий, журналист. Деятель русского рока, музыкант группы "Звуки Му".

Что объединяет этих знаковых для русскоязычного (и не только) пространства людей, кроме рок-группы "Звуки Му"? Смерть. Они играли вместе и ушли практически вдвоем – Липницкий 25 марта 2021 года, Мамонов – 15 июля. Сегодняшний выпуск передачи "Фа-диез" – про звуки, которые уже не зазвучат.

"Мы подобны младенцу, который лежит в утробе матери. Он находится там девять месяцев, среди кишок и жидкости. И думает: вот это жизнь! Потом он выскакивает оттуда и видит горы, леса, моря... Собаки бегают, лоси, волки... И чудесного отца рядом. Вот это настоящая жизнь! Я думаю, что-то подобное происходит и с нами после смерти…".

Петр Мамонов.

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