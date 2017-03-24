Глава Россотрудничествa: Русский мир интересен жителям многих стран

В эксклюзивном интервью для Sputnik Молдова руководитель федерального агентства "Россотрудничество" Любовь Глебова ответила на вопросы председателя румынской Ассоциации по сотрудничеству с Россией и славянским пространством Александру Мыцэ.

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- Любовь Николаевна, спасибо за возможность впервые побеседовать с Вами. Для нас, любителей русской культуры в Румынии, это очень ценно. Вы родились в самом начале весны, в символичное время перехода от холодов к долгожданному теплу. Стала ли весна особо желанным временем года в Вашей жизни?

— Весна — это совершенно особенное время года. Это всегда начало новой жизни, пробуждение природы после зимы. Этот период связан с землей, цветением садов и лесов. Весна — это и вдохновение, рождение новых идей и творческих замыслов, добрых надежд.

Неслучайно именно на это время года приходится самый нежный и светлый весенний праздник, когда мужские голоса сливаются в своеобразный гимн любви к матерям, женам, дочерям — всем женщинам близким и далеким. Уже 72 года, как весна для нас носит особый смысл благодаря Международному женскому дню.

А каждый май мы вновь и вновь переживаем трагические страницы нашей истории и вместе с тем надежду и осознание масштаба Великой Победы. Это поистине святой день, гордостью, скрепляющая сердца всех причастных к нашему Отечеству. По большому счету, День Победы служит всем нам напоминанием о том, какое значение имеет для России сохранение нашей государственности, национальное единение, любовь к Родине-Матери и своим корням.

- Вы родились в Нижнем Новгороде, который раньше назывался Горький, в честь великого писателя. Как место рождения повлияло на Ваше мировоззрение?

— Безусловно, место рождения влияет на мировоззрение человека, на его развитие. Не зря же свои родные города мы называем малой Родиной. Моя малая Родина — это Поволжье, где протекает великая русская река Волга с ее бескрайними просторами. И несмотря на то, что сейчас, в силу своей занятости, мне не часто удается бывать в Нижнем Новгороде. Этот город для меня по-прежнему остается неким местом силы, куда возвращаешься каждый раз с большим трепетом. Ведь с этими местами связаны воспоминания о детстве, периоде взросления и становления меня как личности.

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Я могу сказать с уверенностью, что эти просторы определяют совершенно особенные черты русского характера, широту русской души. Россия испокон веков была своеобразным мостом между Европой и Азией. И это отразилось как на нашем мировоззрении, так и на нашем историческом пути. И во много, русским людям тоже присуща некая двойственность. Например, русский философ Бердяев считал главной особенностью русского национального характера его противоречивость. И это обусловлено не только нашими обширными территориями на востоке и западе, но и территориями, расположенными от Кавказа до Якутии. Эта двойственность сохраняется до сих пор. Так, например, мы давно уже выстраиваем свою жизнь по современным стандартам, в соответствии с веяниями времени, но при этом сохраняем многие русские традиции. Что называется, умом живем "на Западе", а душой рвемся "на Восток".

- На кого Вы равнялись и, может быть, равняетесь до сих пор в жизни, в работе в частности?

— Для меня, как и для миллионов наших соотечественников, главными ориентирами, эталонами в жизни, в профессии были и остаются родители. Именно они заложили в детстве те принципы, то восприятие окружающего мира, которые затем во многом определили мой жизненный путь. К тому моменту, когда пришло время выбирать, чем я буду заниматься в дальнейшем, я уже знала, что пойду по пути своей мамы — стану учителем, буду передавать те знания и опыт, которые в свое время вложили в меня в том числе и родители. К сожалению, мне не так долго довелось преподавать в силу некоторых причин: голосовые связки подвели. Из-за этого вместо педагога-практика из меня получился организатор.

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- Вы начали свою работу в Россотрудничестве в марте 2015 года. Россотрудничество с 80 отделениями по всему миру нам представляется как организация-лидер космических масштабов. Что означало для Вас назначение по Указу президента на пост главы культурного конгломерата, и как выглядят ваши рабочие будни?

— Назначение на должность главы Россотрудничества для меня это, прежде всего, знак огромного доверия. И хочу надеяться, что мне удается успешно справиться с возложенной на меня ответственностью. Большая часть моих будней проходит на работе, ежедневно встречаюсь с множеством интересных людей. Когда приезжаю в другую страну, обязательно провожу встречи с нашими соотечественниками, узнаю непосредственно от людей об их проблемах, чаяниях. Ведь в моей работе очень важен прямой диалог и обратная связь с теми людьми, кто задействован в наших проектах, для кого мы и работаем.

- Как может Россотрудничество помочь молодежи с обучением в России?

— Важная роль в этом вопросе отводится, конечно же, образовательным квотам, которые предоставляются правительством России, а Россотрудничество совместно с МИД, Минобразования и науки участвуют в планировании, организации и проведении отборочной кампании в российские вузы. Россотрудничество на базе Российских центров науки и культуры организует отборочные мероприятия.

Ежегодно выделяется 15 тысяч квот, и наша практика показывает, что этого часто бывает недостаточно. Тогда абитуриенты проходят обучение на платной основе и, поверьте, таких желающих очень много.

Но кроме непосредственно реализации квот Россотрудничество одной из своих задач как раз видит оказание помощи российским вузам в налаживании международных контактов, популяризации обучающих программ на международном рынке образования. Сегодня каждый крупный университет стремится развивать такие связи — на уровне студентов, преподавателей, научных сотрудников, реализовывать совместные фундаментальные и прикладные исследования. Такие межстрановые обмены способствуют взаимному научному, образовательному обогащению.

Кроме того, мы стараемся создать условия, при которых молодые люди смогли бы получать российское образование, не выезжая из своих стран. Это будет совершенно другой формат — не только выделяемые сейчас государством квоты, а еще и представительства за рубежом отечественных ведущих вузов. Это может дать дополнительную возможность для обеспечения, своего рода, экспорта российских гуманитарных услуг, тем более, что потребность стран-партнеров в этом есть.

© Photo: Андрей Сердечнов Русский на память, или как живут гастарбайтеры за пределами Молдовы

- Что означает культура России в XXI веке? Что проходит в Российских центрах для ее продвижения?

— Уникальность культуры каждого народа — это не только его отличительный знак, это главная составляющая феномена культурного многообразия человеческой цивилизации в целом. Культурный код, по своей сути, наряду с языком — это ключ к пониманию мировоззрения и исторического развития того или иного народа.

У нашей страны есть в этом вопросе конкурентное преимущество: Россия — это уникальная евразийская страна, обладающая исключительным многовековым опытом мирного сосуществования различных национальностей, этносов, конфессий. В условиях современного глобализированного мультикультурного общества такое умение чрезвычайно востребовано.

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При этом мы в своей работе все-таки пытаемся показать нашу самобытность, не потеряться в этой культурной пестроте. Ведь красота того, что мы называем мировой культурой, заключается в многообразии голосов, составляющих целостный хор.

Популяризация культуры народов России — безусловно один из приоритетов нашей работы. На базе Российских центров науки и культуры регулярно проходят различные концерты российских коллективов, творческие встречи с известными российскими деятелями культуры, выставки современных художников, тематические фотовыставки архивных материалов российских музеев, кинопоказы последних достижений отечественной кинематографии, спектакли российских театров для взрослой и детской аудитории. Эти события, которые некоторым могут показаться малоэффективными, в действительности играют большую роль в формировании имиджа России как страны, известной не только своими разработками, например, в военной сфере, но и той, которая дала миру великие имена во всех областях культуры, искусства, науки.

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- Какие у вас будущие проекты? Как вы видите усиление позиций Россотрудничества на мировой арене?

— Приоритеты деятельности Россотрудничества определяются исходя из тех задач, которые стоят перед Россией. На настоящий момент — это обеспечение адекватного восприятия нашей страны за рубежом, активизация ресурсов гуманитарного влияния.

Поэтому приоритетным направлением для Агентства сегодня является расширение международного гуманитарного сотрудничества через вовлечение максимально возможного числа людей, общественных организаций за рубежом в орбиту нашей деятельности, поддержку инициативных проектов. Это, как сказали бы экономисты, долгосрочное вложение, которое даст столь необходимые сегодня результаты.

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Среди новаторских для нас — совместный проект с Русской православной церковью, направленный на знакомство с российской культурой через гастрономические традиции разных народностей России. Мы показываем еще одну привлекательную, интересную, красивую и вкусную сторону России. В прошлом году люди с большим удовольствием участвовали в гастрономических лекциях, мастер-классах от ведущих российских шеф-поваров, кулинарных состязаниях. Мы увидели неподдельный интерес иностранцев не только к нашим традиционным и хорошо известным блюдам, как, например, салат "Оливье", борщ, блины, но и к таким, которые, порой не все знают и в России. Например, к своеобразной разновидности русских пельменей — кундюмам.

Прежде всего, реализация этого проекта имеет большое духовно-нравственное значение для расширения границ Русского мира. А в перспективе мы рассчитываем, что, познакомившись с российской гастрономической традицией, мы сможем моделировать наши будущие отношения с другими странами.

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В рамках такого важного направления как работа с молодежью мы реализуем несколько больших проектов. Это Всемирные игры юных соотечественников, ознакомительные поездки для школьников "Здравствуй, Россия!".

В этом году мы собираемся расширить географические и профессиональные границы программы "Новое поколение". В прошлом году более 1000 молодых специалистов из 100 стран мира посетили Россию в рамках программы. С прошлого года мы изменили подход к формированию делегаций. Сделали акцент на профессиональном принципе. Теперь мы набираем делегации в сотрудничестве с нашими партнерами, учитывая их пожелания, что помогает им поддерживать профессиональные контакты с молодыми иностранными специалистами. А Россия в результате получает потенциальных носителей позитивного представления о нашей стране, которое они могут донести до других жителей своей страны.

Сейчас ведется активная подготовка к Всемирному фестивалю молодежи и студентов, в котором мы выступаем как соорганизаторы. Мы уверены, что это событие станет настоящим праздником дружбы и объединит ребят из разных стран и континентов. У нас уже есть более чем 10 тысяч заявок из 150 стран мира от желающих стать участниками этого масштабного события.

Очень важно организовывать такие проекты, так как это позволяет нам показать иностранцам настоящую Россию.

- Мы часто слышим в разных иностранных аудиториях слова об особом русском характере, так называемой всемирной отзывчивости русской души. На Ваш взгляд, есть ли у России особый гуманитарный код, особые гуманитарные ценности? © Sputnik/ Rodion Proca Ректор Славянского университета: как сохранить русский язык в Молдове

— В знаменитой "Пушкинской речи" Достоевский, развивая мысль о всемирной отзывчивости русской души, говорил о первом нашем национальном гении: "Если бы жил он дольше, может быть, явил бы бессмертные и великие образы души русской, уже понятные нашим европейским братьям, привлек бы их к нам гораздо более и ближе… они уже более понимали бы нас, чем теперь".

Действительно, иностранцы во все времена интересовались Россией, стремились постичь феномен загадочной русской души. Отечественная история знает немало примеров, когда европейцы приезжали к нам, влюблялись в нашу страну, людей, оставались служить России, основывали династии. Это и итальянский архитектор Растрелли, и русский полководец Барклай-де-Толли, и сестра последней русской императрицы Елизавета Федоровна, которая по рождению была немецкой принцессой.

Эта "отзывчивость" была, есть и, уверена, будет важнейшей из черт нашего национального характера. Это прекрасное качество мы впитываем с детства, как говорится, с молоком матери. На Руси всегда ценились чувство сострадания, взаимопомощь и выручка. Когда в доме случалась беда соседи всегда приходили на помощь, в случае бедствий стихии — пожаров, наводнений — русские всем миром восстанавливали свои селения. И в наши дни эта хорошая традиция получила новое развитие — в международных гуманитарных отношениях, в оказании помощи странам, у которых тяжелое экономическое положение, произошли природные бедствия или гуманитарные катастрофы. Например, в прошлом году мы впервые в рамках приемной компании организовали и провели отборочные испытания для студентов из Сирии, желающих обучаться в России. Было удивительно, что несмотря на тяжелую военную обстановку, когда, казалось бы, человек живет одним днем и пытается просто выжить, сирийская молодежь думает о будущем, о восстановлении своей страны.

© Sputnik. Евгений Панасенко, Николай Костыркин В Кишиневе сдают тест по русскому языку, чтобы затем уехать в Россию

- Что, по Вашему мнению, отличает русскую женщину от других, есть ли отличие русской женщины от, например, той же англичанки?

— Мне кажется, что для нас во все времена на первом месте были семья, тепло домашнего очага, счастье детей. Этот традиционный уклад сохраняется сегодня и это прекрасно. По служебным делам я часто бываю в разных странах, на разных континентах. Много общаюсь с нашими соотечественницами. Что самое интересное, где бы они ни жили в своих семьях они остаются русскими женщинами, жертвенными, хранящими тепло домашнего очага, безгранично любящих своих детей. Они, их семьи — это тоже Россия…

- Комплекс гуманитарных отношений, который курирует возглавляемое Вами Федеральное агентство, сложен и обширен. По долгу службы Вы бываете в разных регионах мира, встречаетесь и с президентами, и с простыми соотечественниками. Какие события произвели на Вас особое впечатление? Что отложилось в кладовой Вашей памяти? © Хор Русской Армии | Russian Army Choir "Хор русской армии" на свой манер спел хит группы "Ленинград"

— По долгу своей работы я много езжу, встречаюсь с интересными людьми, всего и не перечислишь в рамках одного интервью. Приведу несколько примеров. Своеобразной проверкой на прочность для меня стала работа нашего представительства в Непале после землетрясения в 2015 году. Я как раз только возглавила Агентство. Тогда наш центр стал фактически "лагерем спасения", как его впоследствии назвали сами спасенные, куда приходили за помощью не только русские туристы, которые были в тот момент в стране, но и наши соотечественники с семьями и простые непальцы. Люди нуждались в самом простом, хотя бы получить еду и сообщить родственникам, что человек живой и он в безопасности. За более чем недельное время своего существования через "Лагерь Спасения" прошло более 500 человек, которые могли получить приют, набраться сил, провести ночь в безопасности. Я до сих пор не могу вспоминать без слез трогательные письма с очень искренними словами благодарности.

© Sputnik/ Алексей Мальгавко Педуниверситет: в Молдове обучение и на русском языке есть

Одно из них лежит на моем рабочем столе: "Такой заботы, дружеского внимания, готовности прийти нам на помощь порой не ждешь даже от знакомых тебе людей, а в российском культурном центре мы чувствовали, насколько это было возможно, как в гостях у лучших друзей, где тебе рады". Эти слова поистине бесценны для меня, вдохновляют к работе.

Особенные чувства меня связывают с нашей братской по вере страной — Сербией. Знаковым событием не только в моей жизни, но и, я надеюсь, в жизни сербского народа, стало начало работ по оформлению внутреннего убранства, строящегося вот уже на протяжении столетия Храма св. Саввы в Белграде. Выполняя поручение Президента России, мы участвуем в организации оформления собора. На примере такого совместного международного сотрудничества мы видим, насколько важны общие усилия по сохранению мира, согласия и незыблемых ценностей не только для Балкан, но и для всего мира.

© Sputnik/ Николай Костыркин Русские Молдовы: в поисках утраченного отчества

Но самое большое, и по-настоящему хорошее, потрясение я испытываю постоянно от общения с людьми, с нашими соотечественниками, которые будучи фактически оторванными от Родины, (некоторые в России были или очень давно, или вообще никогда ее не видели), но испытывают такое колоссальное притяжение к нашей стране, к русскому языку, культуре — ко всему, что с ней связано. И эта любовь заряжает всех вокруг этим настроением. Эта любовь, а не политика или экономика, по истине, стирает все границы.

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