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Александер Марковикс

Общественный деятель из Вены: Молдова, не повторяй ошибок Австрии

© Sputnik/ Victor Ciobanu
Интервью: люди и события
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Общественный деятель из Вены: Молдова, не повторяй ошибок Австрии - представитель Института Суворова дал интервью корреспонденту Sputnik.

Член венского Института Суворова Александер Марковикс в беседе с корреспондентом Sputnik Чезаром Салагором рассказал о том, какими могут стать отношения между Австрией и Россией в ближайшее время, а также о том, чего от этого фактора стоит ожидать Молдове.

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Беседа состоялась в рамках международного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

- Какие цели преследует Институт Суворова, организация, почти что экзотическая для Австрии?

— Институт Суворова — это ассоциация австрийско-российской дружбы. Мы, например, после возникновения кризиса на Украине, стараемся правильно информировать граждан о том, что происходит в этой стране на самом деле. Мы на Западе пострадали от последствий этого кризиса. Например, в сельскохозяйственном секторе Австрия очень зависит от российского рынка.

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Кроме того, у Австрии и России было много общего на протяжении всей истории существования этих государств. Мы сотрудничали в рамках Священного союза, основанного в 1815 году. Конечно, был далеко неоднозначный период во время Второй мировой войны. Но мы сегодня заинтересованы дружить и хотим прекращения всей этой антироссийской истерии, распространенной на Западе.

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© Facebook / Federația Moldovenească de Fotbal
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Мы в Институте Суворова уверены, что либерализму и капитализму нужна альтернатива, поэтому проявляем большой интерес к тому, о чем говорит и пишет Александр Дугин, разделяем многие его идеи и императивы школы неоевразийства в целом.

- Как Вы видите развитие международных отношений в сегодняшнем политическом мире?

— Самое главное, нам нужен многополяный мир. В этом разрезе важен суверенитет Европы и ее сотрудничество с Россией.

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Также большая проблема состоит в том, что многие жители Австрии не знают своей культуры, поэтому нашей стране, думаю, придется заново открывать свою историю и традиционные ценности. Когда не любишь собственный народ, очень трудно проявлять любовь к другим народам и их культурам. Нужно говорить о том, например, что жители России — такие же, как и мы. Они хотят мира и стабильности. Также уверен, что Россия должна сыграть важную роль в развитии Европы.

- Республика Молдова, находящаяся между Западом и Востоком, сможет ли, на Ваш взгляд, сохранить свою идентичность и создать свое будущее?

— Я желаю Молдове не повторять ошибок Австрии, которая потеряла свою идентичность в обмен на химеры Запада. Мы, австрийцы, молдаване, россияне и другие народы, должны сотрудничать и завершить таким образом конфликт, раздутый США, чтобы построить процветающее будущее, основанное на традиционных ценностях.

Теги:
традиционализм, евразийство, сотрудничество, Институт Суворова, Александер Марковикс, Австрия, Молдова, Россия
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