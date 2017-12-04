Есть ли смысл уезжать из Молдовы, когда все можно сделать здесь

О том, почему стоит жить в Молдове, а не бежать за границу, и возможно ли в нашей стране вести малый бизнес, рассказал в интервью журналисту Sputnik Молдова молодой предприниматель из Кишинева Гела Арвеладзе

Он родился за Полярным кругом, закончил три университета в Молдове, открыл школу иностранных языков, повидал и Париж, и Лондон, объездил множество стран мира. Событий столько, что иному хватит на всю жизнь — а наш кишиневский собеседник, Гела Арвеладзе, не разменял еще и третьего десятка лет.

Там, где девять месяцев зима, а остальное — лето

В Заполярье, в Ямало-Ненецком автономном округе, есть поселок Пуртэ — посреди тундры, на вечной мерзлоте. Затерянный в бесконечных северных пространствах, он был построен в 1978 году, когда слова "Новый Уренгой" и "пятилетка" не сходили с первых страниц газет. Страна осваивала новые месторождения природного газа, и Пуртэ возник как рабочий посёлок строителей-железнодорожников, занятых на постройке ветки Сургут — Новый Уренгой. Живут там сейчас немногим более 9 тысяч человек, и именно там родился наш собеседник.

"Там прошло мое детство. В Заполярье 9 месяцев продолжается зима, и средняя температура — минус 35-45 градусов. Я там рос до 11 лет, и потом мы приехали в Кишинев", — рассказывает Гела Арвеладзе.

От комсомольских строек до "Комсомольского" озера

На слух современных жителей Молдовы грузинская фамилия звучит не слишком привычно, почти экзотически. А тогда, в большом государстве, где вместе трудились на всесоюзных стройках и гигантских заводах представители многих народов, в этом не было ничего удивительного.

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"У меня мама из Молдовы, папа из Грузии. Заполярье, комсомольские стройки, таёжная романтика… Они там встретились", — говорит Гела. А потом огромной страны не стало, начались разруха и хаос. Жить на Крайнем Севере стало слишком сложно. Пришлось решать, как быть дальше. "Грузия во времена Шеварднадзе была достаточно опасной страной, и мы решили переехать в Молдову".

Уже здесь, в Кишиневе, Гела Арвеладзе окончил бывшую 55-ю школу, ныне лицей имени Богдана Петричейку-Хаждеу. Затем —госуниверситет по специальности "английский язык и литература", получил диплом переводчика, а затем еще два высших образования, магистерскую степень. Казалось бы, самое время подыскать хорошее место в одной из европейских корпораций, тем более что в возможностях недостатка не было.

Но вот, он до сих пор в Кишиневе.

"Алгоритм жизни везде примерно одинаковый"

"Я не вижу смысла уезжать за лучшей жизнью, потому что все можно сделать здесь, просто немножко поработать головой. На самом деле везде одинаково, — серьезный взгляд Гелы не допускают мысли о том, что он шутит. — Я жил в Лондоне, жил во Франции, в Лионе, мы объездили со своей супругой полсвета, и алгоритм жизни везде примерно одинаковый".

Алгоритм жизни, наверное, и правда одинаковый — дом, работа, работа, дом. Но все же есть разница в зарплатах в Молдове и допустим, в том же Лондоне, куда так стремятся экономические мигранты, всеми правдами и неправдами, через туннель и чуть ли ни вплавь через Ла-Манш.

"Да, больше получаешь там, но ты там и больше тратишь. Если правильно распределять свои доходы, здесь тоже можно неплохо жить, — Гела поглаживает окладистую бороду. — Здесь есть немало сильных мест в плане образования".

"В Молдове строить бизнес очень легко"

План открыть школу созрел неожиданно

"У нас директор по учебной части — моя одноклассница. Она специализируется на английском языке, получила все возможные сертификаты. Таких людей, как она, в Молдове, наверное, человека три. Однажды мы случайно встретились в магазине. И она говорит — у меня есть знания, но я не умею заниматься бизнесом. Я в ответ говорю — а я как раз кое-что понимаю в бизнесе, объединим усилия? И через два месяца мы открыли школу".

Молдова иногда кажется страной, из которой все бегут. И невесело шутят: "Кто будет уезжать последним, не забудьте потушить свет". А наш собеседник настроен позитивно:

"От своих проблем не убежишь. Свои проблемы, свой менталитет, свою психологию ты забираешь с собой. Я не вижу смысла переезжать из одной страны в другую — тем более в страну, где намного больше налогов, где намного больше нужно платить за аренду, намного больше тратить на "раскрутку", на маркетинг. И ведь в Молдове ниша изучения языков слабо закрыта. Очень много школ, но мало хороших школ, я бы так сказал".

"Может, мне просто люди такие попадаются"

Геле не очень нравится вопрос, сколько у него подчиненных.

"Не люблю слово "подчинение". Мы друг друга всегда можем заменить. Ту работу, которую делаю я по маркетингу, по переговорам, могут сделать мой менеджер или директор по учебной части. А я могу подменить преподавателя, если он заболел. Мы все понимаем работу друг друга. Наверное, это самая лучшая команда, с которой я работал… А коллектив небольшой, 14 человек и 4 рабочих кабинета. Но благодаря грамотному расписанию, которое сделал директор по учебной части, у нас пропускная способность до 300 человек, с утра до вечера".

Предприниматели часто жалуются на государство. Часто приходится слышать, что госорганы малому бизнесу не помогают, а скорее, мешают. У нашего собеседника опыт общения с государством неожиданно позитивный.

"Раньше было негативное впечатление. Сейчас, я не знаю, что у них изменилось, но стало намного проще. И знаете, люди стали больше улыбаться. Нет того "формата 90-х". Сейчас они приходят, находят ошибку, объясняют, почему она возникла и как ее исправить. Да, ты платишь какие-то штрафы, но если задаешь вопросы, тебе на них отвечают. Может, мне просто такие люди попадаются".

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Школа иностранных языков "Know How"

Государство малому бизнесу друг или враг?

Вообще, Гела — убежденный сторонник честных и прозрачных отношений с государством. "У нас нет ни одного человека, который не получает свой чек. И я знаю, что если придет проверка, то я просто помашу им рукой, они сделают свою работу, уйдут и на этом все закончится".

Еще он верит, что добро — или, скорее, нежелание делать зло — всегда возвращается к человеку.

"У нас были должники по школе и на протяжении трех месяцев мы не могли получить у них заработанные деньги. А люди были очень богатые, главы крупных компаний, они просто не хотели платить. И тогда я "отпустил" этот момент, мы перестали им звонить. У нас был контракт, но я не собирался обращаться в суд, "выбивать" эти деньги. И знаете, на следующий день у нас появляется крупнейший корпоративный клиент и приводит нам 120 человек на обучение".

"Развитие происходит там, где больно"

Что Гела Арвеладзе, преподаватель и любитель экстремального туризма, владелец успешного и развивающегося бизнеса, может посоветовать людям, которые хотели бы открыть свое дело?

"Думаю, в принципе, любой может открыть своё бизнес. Здесь есть четыре составляющих, которые я вижу. Во-первых, хорошая идея. Во-вторых, изучить рынок. В-третьих, изучить людей, твоих потенциальных клиентов, кто это. И еще —образование. Потому что без теоретической части ты не справишься. Ты будешь нанимать людей, которые делают определенную работу, но ты не сможешь ее проверить, не сможешь проанализировать".

Мы прощаемся с героем нашего рассказа, прощаясь с нами, он встает со стандартного жесткого офисного стула. А в двух шагах, в его небольшом директорском кабинетике, сиротливо пустует уютное "директорское" кресло, обтянутое мягкой белой кожей. И перед уходом мы задаем вопрос, который вертелся на языке — почему Гела избегает своего роскошного кресла?

"Понимаете, оно слишком удобное. А когда тебе комфортно, развития не происходит. Я занимался много лет боевыми искусствами, и мой сэнсей однажды сказал мне, что развитие происходит там, где больно. И на собственном опыте я могу подтвердить, что это правда. Развитие всегда начинается вне зоны твоего комфорта".