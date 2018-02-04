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Юрий Аркадьевич Хармелин

Юрий Хармелин – о 10-м "Молдфесте" и пути к выздоровлению

facebook.com/Iurii.Harmelin
Интервью: люди и события
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Николай Костыркин
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Художественный руководитель Государственного русского драматического театра "С улицы Роз" Юрий Хармелин рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Молдова о предстоящем 10-м "Молдфесте", других творческих планах, достижениях театра за 40 лет и своем пути к выздоровлению

На Кипре, в городе Лимассоле, с успехом прошел спектакль Государственного молодежного драматического театра "С улицы Роз" под названием "Падам… Падам…", посвященный жизни знаменитой французской шансонье Эдит Пиаф.

Спектакль Мертвые души театра С улицы Роз
© Photo: театр "С улицы Роз", пресс-служба
Гоголь по-хармелински: мертвые души – персонажи нашей жизни

Постановщик спектакля — художественный руководитель театра "С улицы Роз" Юрий Хармелин, главную роль исполняет заслуженная артистка Молдовы Ольга Софрикова.

Вот что пишет в соцсетях о представлении на Кипре одна из зрителей Армине Оганесян:

"Это было здорово! Браво, Маэстро Юрий Хармелин! Браво, Ольга Софрикова! Второй международный театральный фестиваль "Пять вечеров на Кипре" открыл спектакль "Падам… Падам…" Молодежного драматического театра "С улицы роз" (Молдова). Немало написано о легендарной французской певице Эдит Пиаф. В середине прошлого века ее песни, ее голос покорили весь мир. Хрупкая женщина в маленьком чёрном платье… но спектакль не о Пиаф-легенде, а о Пиаф-человеке. Монолог Пиаф — отчаянный, грубый, страстный, трогательный, иногда странный, но искренний. И откровенный… Роль Эдит Пиаф исполняет молодая актриса Ольга Софрикова. Она не рассказывает о Пиаф, она проживает каждую секунду ее жизни, переходя из одного времени в другое: то перед нами слабая девочка, то дитя улиц, то бесстрашный Гаврош, и вдруг… обольстительная француженка, капризная, страстная, жестокая дива… бесконечно одинокая, которой всю жизнь не хватало "человеческого голоса". Каждый раз Пиаф находила в себе силы подняться после падения, чтобы выйти на сцену и петь, ибо вся ее жизнь была одной сплошной песней…"

Но, оказывается, гастроли театра "С улицы Роз" на Кипре — не единственные в обозримом будущем зарубежные выступления этого прославленного творческого коллектива. О том, какие постановки подарит театр "С улицы Роз" иностранному зрителю, а также о других планах и успехах своих коллег рассказал корреспонденту Sputnik Николаю Костыркину мастер искусств Молдовы, кавалер национального Ордена республики Юрий Хармелин.

Владимир Новосадюк
© Sputnik / Miroslav Rotari
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- Юрий Аркадьевич, стал ли фестиваль в Лимассоле хорошим поводом, чтобы снова показать за рубежом высокий профессионализм артистов Вашего театра?

— Думаю, да. Фестиваль "Пять вечеров на Кипре" становится все более популярным. В этом году на него приехали, например, аж четыре театра из Москвы. Анонсировалось присутствие известного российского артиста Дмитрия Певцова и других в хорошем смысле слова медийных личностей.

Уже шестого февраля нас ждет Кострома — первый Международный фестиваль, посвященный памяти советского и российского драматурга Виктора Розова. Театр "С улицы Роз" покажет "Утиную охоту" по Александру Вампилову.

Девятого апреля театр отправится в Санкт-Петербург с пьесой "В небеса" по произведениям Даниила Хармса. Мы покажет ее в театре "Балтийский дом" в рамках международного фестиваля русских театров зарубежья.

Цвик Рита Борисовна
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В этом году мы планируем целый тур по Латвии, в сентябре выступим в Одессе, в октябре — в Белоруссии, что уже стало давней доброй традицией, а также в странах Балтии. Ноябрь будет отмечен гастролями в Швейцарии, России — в Йошкар-Оле. Дважды выступим в Италии.

Мы планируем выезды за рубеж в прямом смысле слова загодя. Потому что только в этом случае мы сможем появиться и показать себя там, где нас ждут, и где мы желаем выступить. Вторая причина столь раннего составления списка гастролей — необходимость точно знать, когда и что мы должны готовить в родных стенах. Потому что работа, как говорят в театре, на стационаре, для любой актерской труппы превыше всего.

- Кстати, о работе, как Вы сказали, на стационаре. В апреле, насколько я знаю, театру "С улицы Роз" исполняется 40 лет, и вы даже готовите целый мини-фестиваль…

— Совершенно верно. Будет несколько спектаклей, которые откроет наша абсолютная премьера спектакль по пьесе Бертольда Брехта "Мамаша Кураж и ее дети". Нас в этом начинании поддержало Посольство Германии, где обрадовались, что в Молдове будут ставить немецкого автора. 20 апреля мы покажем эту постановку в Национальном театре имени Михая Эминеску.

Премьера – театр С улицы Роз поставил Мертвые души
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Премьера – театр "С улицы Роз" поставил "Мертвые души"

Пользуясь случаем, анонсирую все спектакли, запланированные на празднование 40-летия.

21 апреля — спектакль по произведению Астрид Линдгрен "Пеппи Длинный чулок", в помещении Национального театра имени Михая Эминеску.

22 апреля — творческий вечер Государственного молодежного драматического театра "С улицы Роз", в помещении Национального театра имени Михая Эминеску.

23 апреля — мюзикл по произведению Николая Носова "Незнайка и его друзья" и музыкальная сказка по произведению Николая Носова "Незнайка — путешественник", в помещении театра "С улицы Роз", большая сцена.

24 апреля — спектакль по пьесе Людмилы Разумовской "Дорогая Елена Сергеевна", в помещении Городского театрального лицея, музыкальный зал, и спектакль по пьесе Мартина Макдонаха "Сиротливый Запад", в помещении театра "С улицы Роз", большая сцена.

На съемках фильма Дело о Мертвых душах
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Оказывается, идеи "Мертвых душ" и "Ревизора" возникли в Молдове

25 апреля — музыкальная сказка "По Щучьему велению…", русская народная сказка, в помещении театра "С улицы Роз", большая сцена, и рок-опера по пьесе Юрия Рыбчинского "Белая Ворона", в помещении театра "С улицы Роз", большая сцена.

26 апреля — 16-00. Моноспектакль по произведению Дэниела Киза "Цветы для Элджерона". В помещении Городского театрального лицея, малая сцена. 19-00 Оперетта Исаака Дунаевского "Белая акация". В помещении театра "С улицы Роз", большая сцена.

- Брехт на сцене вашего театра — уже по-хорошему интригует. О чем эта постановка?

— Это зонг-драма. Сейчас мы будем ее активно репетировать. Что касается замысла, то идея драматурга и то, что вкладывает в постановку режиссер, подчас разнятся. Я вижу главную мысль нашей постановки в том, что были и остаются люди, которые наживаются на войне. Они хотят, чтобы война никогда не заканчивалась, прерываясь когда-нибудь в одном месте на Земле, но тут же начинаясь в другом. Эти субъекты любыми путями пытаются поссорить всех, кого можно вовлечь во вражду — чтобы как можно больше заработать на взаимной ненависти, оружии, человеческих смертях.

Художественный руководитель театра С улицы Роз Юрий Хармелин на открытии фестиваля Молдфест.Рампа.Ру.
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Театру "С улицы Роз" - 40 лет: что покажут в юбилей

- Юрий Аркадьевич, 40 лет для театра в наших реалиях — это довольно большой промежуток времени. Как Вы считаете, чего театру "С улицы Роз" удалось за это время достичь в первую очередь?

— Во-первых, мы постепенно превратились из драмкружка, коих всегда было и остается много, в государственный молодежный театр, второй в нашей стране, работающий на русском языке. При нас работает театральный лицей — уникальное учебное заведение, единственное в мире, где детям школьного возраста преподают основные учебные и театральные дисциплины.

В Славянском университете действует театральный факультет, преподавание на котором ведется в тех же стенах, где размещены наши театр и театральный лицей. Лучших выпускников мы берем в нашу труппу. Многие делают успешную карьеру за рубежом.

Спектакль Белая ворона
архив Юрия Хармелина
Театр "С улицы Роз": в новый год с новыми гастролями

За эти 40 лет мы гастролировали во многих странах мира, география наших выступлений сродни кругосветным путешествиям — все страны бывшего Союза, Восточная Европа, Северная Европа, Швейцария, Италия, даже далекая Монголия. Много ездим и по Молдове, даем спектакли как на правом, так и на левом берегу Днестра. Свою востребованность театр ощущает постоянно.

- И, конечно же, одно из главных ваших достижений — все больше набирающий популярность ежегодный Международный фестиваль-лаборатория камерных театров и спектаклей малых форм "Молдфест.Рампа.Ру".

— Вне всякого сомнения! В следующем году грядет 10-й, юбилейный "Молдфест". Уже сейчас, за 10 месяцев, формируется его программа, утверждаются участники. Нам присылают очень интересные спектакли.

За эти девять лет у нас побывали театральные коллективы из 27 стран. Все чаще приезжают наиболее известные коллективы. Поэтому теперь нам приходится тщательнее отбирать претендентов на участие в фестивале.

Как и прежде, театр С улицы Роз стал единственным организатором фестиваля.
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Театр "С улицы Роз" до сих пор без здания - кто поможет

Была идея провести "Молдфест" одновременно не только в Кишиневе, но и в других городах страны. Но, увы, это не так просто. Нужна четкая организация, следовательно, больше ответственных, в хорошем смысле слова одержимых людей, чтобы учесть каждую деталь при подготовке к приему гостей, приготовлениям к спектаклям, обеспечению залов зрителями. Хотя, надеюсь, что и этот замысел нам удастся со временем.

Работу над новыми постановками, подготовку к фестивалю и юбилею мне приходится осуществлять в свои периодические приезды в Кишинев, а также, как говорится, интерактивно, из Израиля, где я прохожу лечение.

- Юрий Аркадьевич, не могу не спросить Вас о том, как продолжается Ваша борьба с болезнью. К тому же, многие из тех, кто любит Вас, театр "С улицы Роз" и все то, что Вы делаете, не знают о многих подробностях той ситуации, в которой Вы оказались.

Постановка по пьесе Николая Коляды Америка России подарила пароход…
архив театра "С улицы Роз"
Театр "С улицы Роз" поставил знаменитую на весь мир пьесу

— В 2016 году у меня диагностировали рак четвертой стадии. Хотя долгое время не было никаких болезненных ощущений. Здесь, в Молдове, врачи поставили на мне крест, сказали, что слишком поздно оперировать. Я знал, что в Израиле применяют совершенно новые методики лечения онкозаболеваний, и поехал туда. В Иерусалиме диагноз подтвердили — много метастаз в печени, легких, аппендиксе.

К тому, что произошло, я отнесся весьма спокойно и философски. Считаю, что, если было суждено случиться так, как случилось, — какой смысл клясть судьбу и рвать на себе волосы?! Перед отъездом на лечение я только и делал, что успокаивал своих родных, друзей и коллег в театре. Тем не менее, я борюсь и готов бороться дальше столько, сколько нужно.

Двадцать лет назад мне делали сложную операцию на сердце, также в Израиле. Тогда мои хорошие друзья собрали для этой цели необходимую сумму. В этот раз также был распространен призыв о том, чтобы собрать деньги на мое лечение. И морально, и эмоционально я был против — сами понимаете, неудобно и даже стыдно просить, тем более, второй раз. Но деньги собрали — помогли не только друзья, ученики и коллеги, откликнулись совершенно незнакомые люди, причем не только в Молдове, но и за рубежом. Давались благотворительные спектакли, организовывались другие мероприятия. И теперь я с полной ответственностью могу сказать — если бы не все эти десятки людей доброй воли, которым я всегда буду несказанно благодарен, — мы сейчас не беседовали бы.

Рок-опера &quot;Белая Ворона&quot; завершила &quot;Молдфест.Рампа.Ру&quot; в Кишиневе
© Sputnik. Vladimir Polusatov, Nicolai Costirchin
Рок-опера "Белая Ворона" завершила "Молдфест.Рампа.Ру" в Кишиневе

На сегодняшний день уже сделаны две операции — удалена опухоль из кишечника, метастазы в печени фактически убиты. Теперь мне предстоит пройти совсем новую в медицине процедуру — биологическую терапию, пять сеансов. Это трое суток капельниц, а потом — перенести непростые побочные явления. Если все пройдет благополучно, то я буду периодически приезжать в клинику на обследования.

Я очень хочу жить, работать! Планов становится все больше и больше. Стремлюсь воплотить их не для себя, а для театра, его актеров. И, конечно же, мечтаю достроить наше многострадальное здание. Было бы обидно уйти, не завершив это строительство. Не было в нашей стране ни одного президента, премьер-министра, министров финансов и культуры или мэра Кишинева, который не обещал бы полностью решить вопрос с нашим новым зданием. Периодически громкие посулы звучали даже в прессе, по телевидению. Но никто из обещавших не предпринял ни малейшего шага в этом направлении. Что остается нам? Лишь надеяться…

- Юрий Аркадьевич, огромное спасибо за этот разговор. От имени всей редакции Sputnik Молдова хочу пожелать Вам крепкого здоровья, победить болезнь и воплотить в жизнь все Ваши творческие идеи и, конечно же, обрести наконец-то новый дом для театра "С улицы Роз"!

  • Спектакль Мертвые души театра С улицы Роз
    Спектакль "Мертвые души" театра "С улицы Роз"
    © Photo: театр "С улицы Роз", пресс-служба
  • Спектакль Мертвые души театра С улицы Роз. В роли Плюшкина - Богдан Хорохорин
    Спектакль "Мертвые души" театра "С улицы Роз". В роли Плюшкина - Богдан Хорохорин
    © Photo: театр "С улицы Роз", пресс-служба
  • Спектакль Мертвые души театра С улицы Роз. Чичиков - Василий Павленко, Плюшкин - Богдан Хорохорин
    Спектакль "Мертвые души" театра "С улицы Роз". Чичиков - Василий Павленко, Плюшкин - Богдан Хорохорин
    © Photo: театр "С улицы Роз", пресс-служба
  • Спектакль Мертвые души театра С улицы Роз. Собакевич - Богдан Хорохорин, Чичиков - Василий Павленко
    Спектакль "Мертвые души" театра "С улицы Роз". Собакевич - Богдан Хорохорин, Чичиков - Василий Павленко
    © Photo: театр "С улицы Роз", пресс-служба
  • Спектакль Мертвые души театра С улицы Роз. Собакевич - Богдан Хорохорин, Чичиков - Василий Павленко
    Спектакль "Мертвые души" театра "С улицы Роз". Собакевич - Богдан Хорохорин, Чичиков - Василий Павленко
    © Photo: театр "С улицы Роз", пресс-служба
  • Спектакль Мертвые души театра С улицы Роз. Собакевич - Богдан Хорохорин
    Спектакль "Мертвые души" театра "С улицы Роз". Собакевич - Богдан Хорохорин
    © Photo: театр "С улицы Роз", пресс-служба
  • Спектакль Мертвые души театра С улицы Роз
    Спектакль "Мертвые души" театра "С улицы Роз"
    © Photo: театр "С улицы Роз", пресс-служба
  • Спектакль Мертвые души театра С улицы Роз
    Спектакль "Мертвые души" театра "С улицы Роз"
    © Photo: театр "С улицы Роз", пресс-служба
  • Спектакль Мертвые души театра С улицы Роз. Чичиков - Василий Павленко
    Спектакль "Мертвые души" театра "С улицы Роз". Чичиков - Василий Павленко
    © Photo: театр "С улицы Роз", пресс-служба
  • Спектакль театра С улицы Роз Мертвые души, режиссер Юрий Хармелин
    Спектакль театра "С улицы Роз" "Мертвые души", режиссер Юрий Хармелин
    © Facebook / Юрий Хармелин
  • Спектакль театра С улицы Роз Мертвые души, режиссер Юрий Хармелин
    Спектакль театра "С улицы Роз" "Мертвые души", режиссер Юрий Хармелин
    © Facebook / Михаил Давыдов
  • Спектакль по повести русского писателя Константина Сергиенко Прощай, Овраг , театр С улицы Роз.
    Спектакль по повести русского писателя Константина Сергиенко "Прощай, Овраг" , театр "С улицы Роз".
    архив театра "С улицы Роз"
  • Спектакль по повести русского писателя Константина Сергиенко Прощай, Овраг, театр С улицы Роз.
    Спектакль по повести русского писателя Константина Сергиенко "Прощай, Овраг", театр "С улицы Роз".
    архив театра "С улицы Роз"
  • Театр С улицы Роз
    Театр "С улицы Роз"
    фото пресс-службы театра "С улицы Роз"
  • Театр С улицы Роз
    Театр "С улицы Роз"
    из архива театра "С улицы Роз"
  • Спектакль театра С улицы Роз
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  • Трагическая история и Жанне д’Арк, написанная советским и украинским поэтом и драматургом Юрием Рыбчинским и положенная на музыку Геннадием Татарченко, прочно вошла в репертуар театра С улицы Роз и стала одной из лучших постановок этого творческого коллектива.
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© Photo: театр "С улицы Роз", пресс-служба
Спектакль "Мертвые души" театра "С улицы Роз"

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Теги:
постановка, пьеса, спектакль, режиссер, театр, премьера, фестиваль "Молдфест. Рампа. Ру", театр "С улицы Роз", Юрий Хармелин, Молдова, Кишинев
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