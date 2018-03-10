Молдавский путешественник: Владивосток – лучший город на Земле

- Федор, расскажите об экзотическом марафоне, который затянул вас на край света.

— Давно интересовался Владивостоком и его окрестностями, хотел вначале просто пройтись по горам Сихотэ-Алинь (еще со школы помню, что там в мезозойскую эру какие-то вулканические образование были, потом древние поселения людей уже, кажется, во времена неолита, которые связаны с НЛО, пришельцами ну в общем для меня эти горы, Приморский край и сам Владик – это мистические места с шаманами и горами), потом я хотел участвовать в забегах по скайранингу, и случайно наткнулся на соревнование – Ледовый марафон.

Владивосток 2018, Федор Евстигнеев

- Как вы добирались на Дальний восток, сколько стоил билет?

— Прикупил я себе накладки для кроссовок, чтобы не скользить по льду. Записался – получил номер 800! Впервые у меня такой номер. Решил участвовать и купить билеты ровно за 5 минут. Помню было часов 12 ночи. Купил билеты Кишинев-Москва-Владивосток. Москва-Владивосток в оба направления стоят 370 долларов плюс дорога до Москвы. Можно купить и без багажа Москва-Владивосток 250-280 долларов. Лететь из Москвы 9 часов.

- Что? Бежать по льду? Интересно.

— У меня получилось занять 24 место на дистанции 21,1 км, где приняли участие около 300 бегунов, в том числе из России, Японии, Южной Кореи, Китая. Трасса непростая – лед, трещины в некоторых местах (но безопасные, за день до забега МЧС проверило весь маршрут). Дело происходило в Бухте Новик, которая выходит в Японское море. В первой сотне были только россияне и один молдаванин.

- Какое впечатление на вас произвел Владивосток?

— Владивосток – лучший город на Земле! Совершенно согласен с этим выражением. Архитектура там разная, и старые деревянные домики, и киоски с китайскими пельменями и китайцами (говорящими только на китайском), находящиеся на территории католических храмов, и нависающие огромные современные здания из стекла и металла над старым армянских храмом XIX века, виды на бухты, Золотой мост – сколько ни смотрел на него, чувствовал, что я где-то в Сан-Франциско и говорил про себя "wow"! Припаркованные лодки вместо автомобилей возле жилых домов вдалеке от моря. Миллионы праворульных машин. Там и море, и горы, очень красивые виды бухт, заливов, скал, льда, бирюзового моря… Одним словом, я влюбился во Владивосток!

- Что вы скажете о людях?

— Люди тут открытые, дружелюбные. Ребята, которые мне проводили экскурсии, можно сказать, стали моими друзьями, и в гости позвали. В гостях и ужин был накрыт и с семьями своими познакомили, хотя видели меня впервые! Не говоря о том, что показывали в городе кафе, достопримечательности.

В хостеле меня постоянно спрашивали, как у меня дела, где и как был нравится ли мне Владивосток и окрестности. В кафе, когда говорил, что из Кишинева, делали подарки. Одним словом, народ там гостеприимный, даже слишком!

Федор Евстигнеев Владивосток 2018, Федор Евстигнеев

- Куда дальше собираетесь?

— В планах (или мечтах) – зимний тур на плато Путорана, марафон в Рейкьявике, полярный марафон в Гренландии, марафон по тропе инков до Мачу-Пикчу в Перу (я там уже был, но хотел бы вернуться и побегать), а если разбогатею, то обязательно пройдусь по Аппалачской тропе.