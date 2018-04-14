Закрепить результат Победы - первый год работы комитета "Победа"

В преддверии празднования Дня Победы советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне итоги первого года работы подводит Национальный координационный комитет "Победа", общественная организация, на которой теперь лежит основная обязанность по сохранению в Молдове памяти о героях борьбы с нацизмом.

О деятельности комитета "Победа" с его председателем Алексеем Петровиче побеседовал корреспондент Sputnik Николай Костыркин. © Sputnik / Нина Зотина Олег Газманов даст концерт в Кишиневе накануне Дня Победы

- Алексей, комитет "Победа" был создан шестого марта 2017 года. Какие задачи эта организация поставила перед собой?

— Первое, конечно же, это увековечение памяти о павших защитниках Родины. Также мы стараемся уделять достаточно внимания патриотическому воспитанию молодежи и противодействию фальсификации истории, а искажений фактов прошлого в нашей стране на официальном уровне, увы, немало.

- Кто вошел в состав комитета?

— Вошли ветеранские, научно-исследовательские, поисковые, молодежные и другие патриотические организации Республики Молдова. В рамках информационной работы члены Комитета опубликовали более 100 статей, более 50 интервью для телевидения, провели ряд пресс-конференций, телемостов, передач на телевидении и радио. Было проведено более 70 мероприятий, посвященных сохранению памяти о мужестве и героизме советского народа в Великой Отечественной войне.

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- И, конечно же, главное место среди этих начинаний, я так понимаю, занимает помощь ветеранам войны.

— Несомненно. Мы оказываем посильную и помощь участникам войны. Организация "Единодушие", например, еженедельно в течении года, привозит продукты пожилым людям, помогает им с медикаментами. Серьезную работу проводят Совет ветеранов столичного сектора Ботаника, Союз офицеров Молдовы и другие ассоциации. Комитет "Победа" старается быть начеку и в нестандартных ситуациях. Так, например, в июле 2017 года майору Александру Лёвину в Посольстве России в Молдове была вручена медаль "За оборону Сталинграда", которой он был удостоен еще в 1942 году. Благодаря помощи архивариусов Комитета "Победа", награда нашла героя спустя 75 лет. Месяцем позже майор Лёвин был удостоен высшей награды Республики Молдова — Ордена Республики.

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Другому кавалеру Ордена Республики, гвардии полковнику Владимиру Войцеховичу, участнику самых значимых операций Великой Отечественной войны, после вмешательства Комитета была в полном объеме возвращена незаконно невыплаченная пенсия. В данный момент юристы Комитета помогают в поиске наград недавно ушедшего из жизни ветерана войны, профессора, академика, кавалера Ордена Республики Андрея Ивановича Тимуша.

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- Все мы знаем, что вы, будучи руководителем Русского историко-патриотического клуба, продолжаете поиск неучтенных воинских захоронений времен Великой Отечественной войны и проводите торжественное погребение останков героев.

— За прошедший год поисковыми организациями "Август" и "Русский историко-патриотический клуб" было обнаружено, идентифицировано и перезахоронено с воинскими почестями 77 солдат и офицеров Красной армии. Пятнадцать воинов нашли свое последнее пристанище на воинском кладбище мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм" в ходе траурной церемонии, на которой впервые присутствовал президент Республики Молдова. В 2017 году 62 защитника Кишинева были преданы земле накануне Дня памяти и скорби, — который отмечается в день начала войны, 22 июня, — на воинском мемориале "Вечность". Имена 24 из них восстановлены.

- Как сейчас помогают в проведении церемоний перезахоронения официальные органы власти Молдовы?

— Хочу отметить, что впервые за последние четыре года, благодаря позиции президента страны, в траурных мероприятиях приняли участие рота почетного караула, президентский оркестр и салютная команда Министерства обороны. В июле прошлого года на территории Каушанского района при поддержке президента РМ, Посольства Российской Федерации и Россотрудничества прошел Международный поисковый лагерь "Вахта Памяти", в котором приняли участие поисковики из восьми регионов Молдовы, а также из России, Украины, Эстонии и Польши.

- Когда мы говорим о патриотическом воспитании молодежи, то это…

— Походы по местам боевой славы, историко-патриотические слёты для детей младшего возраста, реализуемые при поддержке Россотрудничества. Успешным опытом прошлого года стало проведение международного турнира по боксу, приученному ко Дню Победы и памяти героя Великой Отечественной войны Николая Королёва. Если в минувшем году в нем приняли участие спортсмены из трех стран, то в этом году попробовать свои силы готовы боксёры уже восьми государств мира. Мероприятие поддержали президент Молдовы и представительство Россотрудничества. Также это и мемориальные акции, приуроченные к памятным датам. Самой грандиозной из них, безусловно, стал Марш Победы и Бессмертный полк, прошедшие 9 Мая по всей стране.

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А в ноябре 2017 года стартовала широкая программа мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы Красной армии в Сталинградской битве. Благодаря поддержке Российского центра науки и культуры в Кишиневе и регионах страны проходит передвижная выставка фотографий, документов и боевых наград "Бессмертный Сталинград". Ее посетило более 3000 учащихся из 10 регионов Молдовы. Этой весной Россотрудничество поддержало старт образовательного проекта "Дороги Победы", в рамках которого для учащихся школ и лицеев страны организуются автобусные экскурсии по местам боевой славы. На эту инициативу откликнулись педагогические коллективы и родительские комитеты учебных заведений, и уже сегодня заявка на проведение таких мероприятий превышает имеющие у нас возможности.

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На протяжении года в учебных заведениях проходят уроки мужества, которые проводят члены Комитета Борис Шаповалов, Вячеслав Самардак, Владимир Щетинин. Также хочу отметить роль воинов-интернационалистов под руководством Михаила Мокана, которые также выступают перед детьми, рассказывая им о воинском долге. Воины-афганцы традиционно принимают участие во всех мероприятиях, приуроченных к памятным датам нашей военной истории. Все без исключения наши акции поддерживают этнические организации страны — русская, белорусская, украинская, гагаузская, армянская и другие. Широко и масштабно были отмечены такие священные даты, как 15 февраля — День вывода войск из Афганистана, и 23 февраля — День защитника Отечества, ставший для нас неофициальным днем всех ветеранов вооруженных сил и всех, кто служит Родине или уже отдал свой воинский долг.

- Удается ли вам реставрировать монументы Великой Отечественной войны по Молдове? Ведь состояние многих из них оставляет желать лучшего. © Sputnik . "Волонтеры Победы" в Молдове приглашают в свои ряды всех желающих

— Удается, но, увы, пока недостаточно. За минувший год было благоустроено лишь два небольших монумента в селах Спея Новоаненского района и Каракуй Хынчешсткого района. Волонтеры Комитета оказали посильную помощь в приведении в порядок воинского кладбища на мемориале "Вечность" после снежной стихии. В начале текущего года Комитет "Победа" оперативно отреагировал на акты вандализма, совершенные в отношении памятников боевой славы в Хынчештском, Резинском и Унгенском районах. По заявлениям организаций Комитета "Победа" в каждом случае против злоумышленников возбуждены уголовные дела.

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Деятельность членов Комитета и их многолетний труд во имя сохранения памяти нашли достойное признание на государственном и международном уровне. Председатель Союза офицеров Молдовы бригадный генерал Виктор Гайчук был удостоен высшей награды страны — Ордена Республики, глава движения "Воевод" Николай Паскару — Ордена Трудовой Славы, а 15 поисковиков Русского историко-патриотического клуба и отряда "Август" получили медали "За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Родины" Министерства обороны Российской Федерации.

- Большое спасибо за интервью!